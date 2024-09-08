https://1prime.ru/20240908/uslovie-851418070.html
В Непале назвали условие, которое завершит конфликт России и Украины
В Непале назвали условие, которое завершит конфликт России и Украины - 08.09.2024, ПРАЙМ
В Непале назвали условие, которое завершит конфликт России и Украины
Выполнение условия Москвы по принятию Украиной внеблокового статуса, а также налаживание уважительных отношений с Россией поспособствовали бы завершению... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T09:42+0300
2024-09-08T09:42+0300
2024-09-08T09:42+0300
спецоперация на украине
россия
украина
нато
непал
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ca8d4e8225371515303bac5163496ee5.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Выполнение условия Москвы по принятию Украиной внеблокового статуса, а также налаживание уважительных отношений с Россией поспособствовали бы завершению конфликта, считает экс-премьер Непала, участник мирного процесса в стране Медхав Кумар Непал. Об этом он рассказал в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024."Пусть Украина выберет политику неприсоединения ни к какому блоку, чтобы Россия чувствовала себя спокойно, а народ Украины был бы уверен, что таким образом будет развивать свою страну по собственному пути", - объяснил он свою позицию журналистам.Он также сравнил конфликт Киева и Москвы с гражданской войной в Непале, отметив, что в первом случае речь идет не о внутренней проблеме одного из государств. Бывший премьер считает, что корень проблемы кроется в угрозе безопасности российских территорий, поскольку страны-члены Североатлантического альянса хотели окружить страну. Отрицательно сказалось и желание НАТО принять Украину в военный блок
https://1prime.ru/20240908/front-851417952.html
украина
непал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_db1cc72f2bf5b97cb34131e606eb842a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, нато, непал, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, НЕПАЛ, мирные переговоры
В Непале назвали условие, которое завершит конфликт России и Украины
Непал: завершить конфликт на Украине может внеблоковый статус Киева
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Выполнение условия Москвы по принятию Украиной внеблокового статуса, а также налаживание уважительных отношений с Россией поспособствовали бы завершению конфликта, считает экс-премьер Непала, участник мирного процесса в стране Медхав Кумар Непал. Об этом он рассказал в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024.
"Пусть Украина выберет политику неприсоединения ни к какому блоку, чтобы Россия чувствовала себя спокойно, а народ Украины был бы уверен, что таким образом будет развивать свою страну по собственному пути", - объяснил он свою позицию журналистам.
Он также сравнил конфликт Киева и Москвы с гражданской войной в Непале, отметив, что в первом случае речь идет не о внутренней проблеме одного из государств. Бывший премьер считает, что корень проблемы кроется в угрозе безопасности российских территорий, поскольку страны-члены Североатлантического альянса хотели окружить страну. Отрицательно сказалось и желание НАТО принять Украину в военный блок
"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте