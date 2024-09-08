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В Непале назвали условие, которое завершит конфликт России и Украины - 08.09.2024, ПРАЙМ
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В Непале назвали условие, которое завершит конфликт России и Украины
В Непале назвали условие, которое завершит конфликт России и Украины - 08.09.2024, ПРАЙМ
В Непале назвали условие, которое завершит конфликт России и Украины
Выполнение условия Москвы по принятию Украиной внеблокового статуса, а также налаживание уважительных отношений с Россией поспособствовали бы завершению... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T09:42+0300
2024-09-08T09:42+0300
спецоперация на украине
россия
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нато
непал
мирные переговоры
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Выполнение условия Москвы по принятию Украиной внеблокового статуса, а также налаживание уважительных отношений с Россией поспособствовали бы завершению конфликта, считает экс-премьер Непала, участник мирного процесса в стране Медхав Кумар Непал. Об этом он рассказал в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024."Пусть Украина выберет политику неприсоединения ни к какому блоку, чтобы Россия чувствовала себя спокойно, а народ Украины был бы уверен, что таким образом будет развивать свою страну по собственному пути", - объяснил он свою позицию журналистам.Он также сравнил конфликт Киева и Москвы с гражданской войной в Непале, отметив, что в первом случае речь идет не о внутренней проблеме одного из государств. Бывший премьер считает, что корень проблемы кроется в угрозе безопасности российских территорий, поскольку страны-члены Североатлантического альянса хотели окружить страну. Отрицательно сказалось и желание НАТО принять Украину в военный блок
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россия, украина, нато, непал, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, НЕПАЛ, мирные переговоры
09:42 08.09.2024
 
В Непале назвали условие, которое завершит конфликт России и Украины

Непал: завершить конфликт на Украине может внеблоковый статус Киева

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Выполнение условия Москвы по принятию Украиной внеблокового статуса, а также налаживание уважительных отношений с Россией поспособствовали бы завершению конфликта, считает экс-премьер Непала, участник мирного процесса в стране Медхав Кумар Непал. Об этом он рассказал в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024.
"Пусть Украина выберет политику неприсоединения ни к какому блоку, чтобы Россия чувствовала себя спокойно, а народ Украины был бы уверен, что таким образом будет развивать свою страну по собственному пути", - объяснил он свою позицию журналистам.
Он также сравнил конфликт Киева и Москвы с гражданской войной в Непале, отметив, что в первом случае речь идет не о внутренней проблеме одного из государств. Бывший премьер считает, что корень проблемы кроется в угрозе безопасности российских территорий, поскольку страны-члены Североатлантического альянса хотели окружить страну. Отрицательно сказалось и желание НАТО принять Украину в военный блок
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
09:28
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНАТОНЕПАЛмирные переговоры
 
 
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