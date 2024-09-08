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Китайская Voyah в сентябре запустит продажи роскошного минивэна Dream

Китайская Voyah в сентябре запустит продажи роскошного минивэна Dream - 08.09.2024, ПРАЙМ

Китайская Voyah в сентябре запустит продажи роскошного минивэна Dream

Китайский бренд Voyah с 19 сентября начнет продавать на внутреннем рынке минивэн Voyah Dream 2025 модельного года. Предварительные продажи уже стартовали. Об... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T17:01+0300

2024-09-08T17:01+0300

2024-09-08T17:01+0300

экономика

авто

китайский автопром

покупка легкового автомобиля

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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Китайский бренд Voyah с 19 сентября начнет продавать на внутреннем рынке минивэн Voyah Dream 2025 модельного года. Предварительные продажи уже стартовали. Об этом сообщил портал Carsweek.ru.Отмечается, что минимальная цена авто составляет 349 900 юаней (4 387 291,13 руб. по текущему курсу) за базовую версию и достигает 489 900 юаней (6 142 709,13 руб. по текущему курсу) за модель в максимальной комплектации. Всего на рынке представлено четыре комплектации Voyah Dream.По мнению экспертов Carsweek.ru, в случае появления модели на российском рынке, она будет стоить значительно больше. Портал также сообщил, что после обновления решетка радиатора Voyah Dream стала более массивной, появились 34 полосы из хрома. Задним фонарям придали ромбовидную форму. В салоне изменили компоновку экранов. Цифровую панель приборов объединили с головным устройством. Мультимедиа сделали в едином блоке с экраном пассажира переднего ряда. Приборная панель стала более компактной и информативной. Машина может иметь две силовые установки — гибридную версию мощностью 150 лошадиных сил и электродвигатель мощностью 435 лошадиных сил.

https://1prime.ru/20240907/patent-851411123.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайский автопром, покупка легкового автомобиля