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Автоэксперт назвал главные "болячки" кроссовера Nissan X-Trail - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт назвал главные "болячки" кроссовера Nissan X-Trail
Автоэксперт назвал главные "болячки" кроссовера Nissan X-Trail - 09.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал главные "болячки" кроссовера Nissan X-Trail
На вторичном авторынке можно найти достойные иномарки в пределах двух миллионов рублей, среди них есть и кроссовер Nissan X Trail, пишет портал "За рулем" со... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T09:57+0300
2024-09-09T09:57+0300
авто
nissan
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. На вторичном авторынке можно найти достойные иномарки в пределах двух миллионов рублей, среди них есть и кроссовер Nissan X Trail, пишет портал "За рулем" со ссылкой на автоэксперта Сергея Зиновьева.Эксперт заметил, что с 2017 года модель X-Trail получила усиленную подвеску и рулевое управление. Кроме того, в данной модели отсутствует автоматическая коробка передач, а предлагаются только вариатор Jatco JF016E или АКПП. Вариатор является не очень надежным, ремонт такой коробки затруднительный и дорогой.Тем не менее, с 2015 года используется модернизированная версия вариатора, которая обладает более высоким ресурсом. Двигатель MR20DD 2.0, установленный под капотом X-Trail, является надежным, но имеет ограниченный ресурс, а также может испытывать проблемы с угаром масла и растяжением цепи ГРМ.Зиновьев заключил, что X-Trail может оставить впечатление автомобиля, где низкая стоимость обусловлена кратким сроком службы. Обладатели этого авто также могут столкнуться с проблемами с электрическими элементами, трещинами задних фар, а также утечками из кондиционера.
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авто, nissan
Авто, Nissan
09:57 09.09.2024
 
Автоэксперт назвал главные "болячки" кроссовера Nissan X-Trail

"За рулем": чем грозит покупка подержанного Nissan X-Trail за 2 млн рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкNissan X-Trail
Nissan X-Trail - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. На вторичном авторынке можно найти достойные иномарки в пределах двух миллионов рублей, среди них есть и кроссовер Nissan X Trail, пишет портал "За рулем" со ссылкой на автоэксперта Сергея Зиновьева.
Эксперт заметил, что с 2017 года модель X-Trail получила усиленную подвеску и рулевое управление. Кроме того, в данной модели отсутствует автоматическая коробка передач, а предлагаются только вариатор Jatco JF016E или АКПП. Вариатор является не очень надежным, ремонт такой коробки затруднительный и дорогой.
Тем не менее, с 2015 года используется модернизированная версия вариатора, которая обладает более высоким ресурсом. Двигатель MR20DD 2.0, установленный под капотом X-Trail, является надежным, но имеет ограниченный ресурс, а также может испытывать проблемы с угаром масла и растяжением цепи ГРМ.
Зиновьев заключил, что X-Trail может оставить впечатление автомобиля, где низкая стоимость обусловлена кратким сроком службы. Обладатели этого авто также могут столкнуться с проблемами с электрическими элементами, трещинами задних фар, а также утечками из кондиционера.
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