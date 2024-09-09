https://1prime.ru/20240909/avto-851437409.html

Автоэксперт назвал главные "болячки" кроссовера Nissan X-Trail

Автоэксперт назвал главные "болячки" кроссовера Nissan X-Trail - 09.09.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал главные "болячки" кроссовера Nissan X-Trail

На вторичном авторынке можно найти достойные иномарки в пределах двух миллионов рублей, среди них есть и кроссовер Nissan X Trail, пишет портал "За рулем" со... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T09:57+0300

2024-09-09T09:57+0300

2024-09-09T09:57+0300

авто

nissan

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. На вторичном авторынке можно найти достойные иномарки в пределах двух миллионов рублей, среди них есть и кроссовер Nissan X Trail, пишет портал "За рулем" со ссылкой на автоэксперта Сергея Зиновьева.Эксперт заметил, что с 2017 года модель X-Trail получила усиленную подвеску и рулевое управление. Кроме того, в данной модели отсутствует автоматическая коробка передач, а предлагаются только вариатор Jatco JF016E или АКПП. Вариатор является не очень надежным, ремонт такой коробки затруднительный и дорогой.Тем не менее, с 2015 года используется модернизированная версия вариатора, которая обладает более высоким ресурсом. Двигатель MR20DD 2.0, установленный под капотом X-Trail, является надежным, но имеет ограниченный ресурс, а также может испытывать проблемы с угаром масла и растяжением цепи ГРМ.Зиновьев заключил, что X-Trail может оставить впечатление автомобиля, где низкая стоимость обусловлена кратким сроком службы. Обладатели этого авто также могут столкнуться с проблемами с электрическими элементами, трещинами задних фар, а также утечками из кондиционера.

https://1prime.ru/20240906/avto-851388857.html

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авто, nissan