https://1prime.ru/20240909/avto-851445001.html

Названы пять дешевых авто с пробегом, которые наиболее популярны у россиян

Названы пять дешевых авто с пробегом, которые наиболее популярны у россиян - 09.09.2024, ПРАЙМ

Названы пять дешевых авто с пробегом, которые наиболее популярны у россиян

В августе россияне чаще всего покупали подержанные автомобили марки Lada стоимостью до одного миллиона рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T13:40+0300

2024-09-09T13:40+0300

2024-09-09T13:40+0300

россия

авто

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В августе россияне чаще всего покупали подержанные автомобили марки Lada стоимостью до одного миллиона рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные системы Pango Cars.Согласно данным аналитиков, в августе наблюдался высокий спрос на подержанные автомобили, сентябрь также начался с положительной динамики. Доля марки Lada составила 20,7% всех продаж подержанных автомобилей до 1 миллиона рублей. За Lada следуют Hyundai с долей 9,7% и Kia с долей 8,2%.В пятерку лидеров также вошли Chevrolet и Ford с долями 7,5% и 6,6% соответственно. Самыми популярными моделями в модельном ряду стали Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris."За указанный бюджет авто с пробегом от 5 до 10 лет смогли купить 18% от всех покупателей. Меньше всего приобретали транспортные средства старше 20 лет (6%) и до 5 лет (4%)", - заключили в издании.

https://1prime.ru/20240909/avto-851437409.html

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россия, авто