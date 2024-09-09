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Названы пять дешевых авто с пробегом, которые наиболее популярны у россиян - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Названы пять дешевых авто с пробегом, которые наиболее популярны у россиян
Названы пять дешевых авто с пробегом, которые наиболее популярны у россиян - 09.09.2024, ПРАЙМ
Названы пять дешевых авто с пробегом, которые наиболее популярны у россиян
В августе россияне чаще всего покупали подержанные автомобили марки Lada стоимостью до одного миллиона рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T13:40+0300
2024-09-09T13:40+0300
россия
авто
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В августе россияне чаще всего покупали подержанные автомобили марки Lada стоимостью до одного миллиона рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные системы Pango Cars.Согласно данным аналитиков, в августе наблюдался высокий спрос на подержанные автомобили, сентябрь также начался с положительной динамики. Доля марки Lada составила 20,7% всех продаж подержанных автомобилей до 1 миллиона рублей. За Lada следуют Hyundai с долей 9,7% и Kia с долей 8,2%.В пятерку лидеров также вошли Chevrolet и Ford с долями 7,5% и 6,6% соответственно. Самыми популярными моделями в модельном ряду стали Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris."За указанный бюджет авто с пробегом от 5 до 10 лет смогли купить 18% от всех покупателей. Меньше всего приобретали транспортные средства старше 20 лет (6%) и до 5 лет (4%)", - заключили в издании.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
13:40 09.09.2024
 
Названы пять дешевых авто с пробегом, которые наиболее популярны у россиян

Pango Cars назвал пять самых востребованных авто с пробегом до 1 млн рублей в РФ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В августе россияне чаще всего покупали подержанные автомобили марки Lada стоимостью до одного миллиона рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные системы Pango Cars.
Согласно данным аналитиков, в августе наблюдался высокий спрос на подержанные автомобили, сентябрь также начался с положительной динамики. Доля марки Lada составила 20,7% всех продаж подержанных автомобилей до 1 миллиона рублей. За Lada следуют Hyundai с долей 9,7% и Kia с долей 8,2%.
В пятерку лидеров также вошли Chevrolet и Ford с долями 7,5% и 6,6% соответственно. Самыми популярными моделями в модельном ряду стали Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris.
"За указанный бюджет авто с пробегом от 5 до 10 лет смогли купить 18% от всех покупателей. Меньше всего приобретали транспортные средства старше 20 лет (6%) и до 5 лет (4%)", - заключили в издании.
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