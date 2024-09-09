https://1prime.ru/20240909/avto-851456337.html

Hongqi анонсировал дебют обновленного кроссовера HS5 в России

Hongqi анонсировал дебют обновленного кроссовера HS5 в России - 09.09.2024, ПРАЙМ

Hongqi анонсировал дебют обновленного кроссовера HS5 в России

Престижный китайский автомобильный бренд Hongqi объявил о выходе обновленной версии своего среднеразмерного кроссовера HS5 на российский рынок осенью 2024 года. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T17:30+0300

2024-09-09T17:30+0300

2024-09-09T17:30+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Престижный китайский автомобильный бренд Hongqi объявил о выходе обновленной версии своего среднеразмерного кроссовера HS5 на российский рынок осенью 2024 года. Об этом порталу "Автоновости дня" сообщила пресс-служба концерна.В настоящее время автомобиль уже доступен в России, но в ограниченном количестве, так как еще не завершен процесс сертификации для официальных продаж.Ранее в июне 2024 года на ПМЭФ было объявлено о планах запустить обновленный HS5 до конца этого года. Цены на рестайлинговый кроссовер начинаются от 5 390 000 рублей в базовой комплектации Comfort и от 5 990 000 рублей в комплектации Deluxe.Hongqi HS5 был впервые представлен в Китае в 2017 году и позиционируется как автомобиль C-класса.

https://1prime.ru/20240909/avto-851438190.html

китай

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россия, китай, авто