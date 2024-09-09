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Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине
Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине
Президент США Джо Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Киеву в 2023-2024 годах, несмотря на критику со стороны ООН и руководителей 21 государства. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T18:02+0300
2024-09-09T18:02+0300
вооружения
сша
джо байден
поддержка украины
поставки боеприпасов
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ЖЕНЕВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Киеву в 2023-2024 годах, несмотря на критику со стороны ООН и руководителей 21 государства. Об этом сказано в докладе за 2024 год женевской организации "Коалиция по кассетным боеприпасам" (CMC). "Официальные лица США 7 июля 2023 года объявили, что президент Байден подписал распоряжение, позволяющее США передавать Украине кассетные боеприпасы, коэффициент отказа которых превышает 1%. В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов США Украине для использования в войне с Россией", — говорится в документе. Отмечается, что Вашингтон не раскрыл число кассетных боеприпасов, которые он передает Киеву, или данные о конкретных типах и количестве их неразорвавшихся элементов. В докладе указали, что мировые лидеры из 21 государства выразили обеспокоенность в связи решением США о поставках кассетных боеприпасов на Украину, которое получило широкое освещение в СМИ по всему миру и подверглось критике со стороны официальных лиц ООН. Кассетные боеприпасы не имеют устройств самоликвидации. Согласно данным военных из США, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов этого типа могут вообще не разорваться ввиду того, что давно лежат на складах. В таком случае они будут представлять из себя мины, которые будут нести угрозу гражданскому населению даже после окончания конфликта. Коалиция против кассетных боеприпасов (CMC) — международное движение, базирующееся в Женеве. Оно проводит кампанию против использования, производства и передачи кассетных боеприпасов. CMC в том числе контролирует выполнение Конвенции по кассетным боеприпасам от 2008 года, запрещающей применение такого оружия, подписанной 108 странами. В коалицию входят такие организации, как Amnesty International, Handicap International и Human Rights Watch.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, джо байден, поддержка украины, поставки боеприпасов
Вооружения, США, Джо Байден, поддержка Украины, поставки боеприпасов
18:02 09.09.2024
 
Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине

CMC: Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Киеву в 2023-2024 годах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ЖЕНЕВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Киеву в 2023-2024 годах, несмотря на критику со стороны ООН и руководителей 21 государства. Об этом сказано в докладе за 2024 год женевской организации "Коалиция по кассетным боеприпасам" (CMC).
"Официальные лица США 7 июля 2023 года объявили, что президент Байден подписал распоряжение, позволяющее США передавать Украине кассетные боеприпасы, коэффициент отказа которых превышает 1%. В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов США Украине для использования в войне с Россией", — говорится в документе.
Отмечается, что Вашингтон не раскрыл число кассетных боеприпасов, которые он передает Киеву, или данные о конкретных типах и количестве их неразорвавшихся элементов. В докладе указали, что мировые лидеры из 21 государства выразили обеспокоенность в связи решением США о поставках кассетных боеприпасов на Украину, которое получило широкое освещение в СМИ по всему миру и подверглось критике со стороны официальных лиц ООН.
Кассетные боеприпасы не имеют устройств самоликвидации. Согласно данным военных из США, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов этого типа могут вообще не разорваться ввиду того, что давно лежат на складах. В таком случае они будут представлять из себя мины, которые будут нести угрозу гражданскому населению даже после окончания конфликта.
Коалиция против кассетных боеприпасов (CMC) — международное движение, базирующееся в Женеве. Оно проводит кампанию против использования, производства и передачи кассетных боеприпасов. CMC в том числе контролирует выполнение Конвенции по кассетным боеприпасам от 2008 года, запрещающей применение такого оружия, подписанной 108 странами. В коалицию входят такие организации, как Amnesty International, Handicap International и Human Rights Watch.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ВооруженияСШАДжо Байденподдержка Украиныпоставки боеприпасов
 
 
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