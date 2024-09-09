https://1prime.ru/20240909/bayden-851462646.html

Байден планирует наложить вето на предложенный краткосрочный бюджет

Байден планирует наложить вето на предложенный краткосрочный бюджет - 09.09.2024, ПРАЙМ

Байден планирует наложить вето на предложенный краткосрочный бюджет

Президент США Джо Байден намерен наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета. Об этом сообщил в... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T21:32+0300

2024-09-09T21:32+0300

2024-09-09T21:32+0300

политика

сша

джо байден

бюджет сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета. Об этом сообщил в понедельник Белый дом. Согласно заявлению, администрация решительно не согласна с принятием резолюции H.R. 9494, которая продолжает краткосрочное финансирование на 2025 год. Отмечается, что место того, чтобы вести межпартийную работу в интересах поддержания работы правительства и обеспечения средств для ликвидации экстренных ситуаций, "республиканцы палаты представителей выбирают путь балансирования на грани"В заявлении подчеркивается, что если Байдену представят H.R. 9494, он наложит на него вето. В администрации Байдена считают, что предложенный республиканцами в пятницу проект финансирования правительства до 28 марта 2025 года не обеспечивает правительственные структуры необходимыми минимальными ассигнованиями. "Нежели составлять краткосрочные проекты, конгресс должен тратить больше времени на выработку годового бюджета", - говорится в заявлении, где подчеркивается, что краткосрочное финансирование является противоположностью эффективному управлению и наносит удар по обеспечению национальной безопасности страны, поскольку "подорвет наше оборонное превосходство в сравнении с КНР, подорвет нашу готовность и не даст нашим военным необходимую им поддержку". Ранее в понедельник издание Axios со ссылкой на источники писало, что Белый дом якобы пытается подтолкнуть лидеров демократов в конгрессе к тому, чтобы они договорились с республиканцами о трехмесячном проекте федерального бюджета вместо шестимесячного с тем, чтобы дождаться окончания предстоящих 5 ноября президентских выборов. Если партии не договорятся о новом проекте бюджета до 30 сентября, то федеральное правительство может приостановить работу, то есть произойдет "шатдаун", в начале октября. В случае заключения очередной краткосрочной сделки стороны смогут вернуться к обсуждению бюджета в декабре после проведения президентских выборов. Новый созыв конгресса после выборов начнет работу 3 января 2025 года, новый президент вступает в должность 20 января 2025 года.

https://1prime.ru/20240909/bayden-851457745.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, бюджет сша