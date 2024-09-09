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В России снова появился седан Suzuki Ciaz. Цены заметно изменились - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В России снова появился седан Suzuki Ciaz. Цены заметно изменились
В России снова появился седан Suzuki Ciaz. Цены заметно изменились - 09.09.2024, ПРАЙМ
В России снова появился седан Suzuki Ciaz. Цены заметно изменились
На российский рынок привезли по схеме параллельного импорта японский седан Suzuki Ciaz актуальной рестайлинговой версии первого поколения, сообщил портал... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:37+0300
2024-09-09T16:37+0300
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suzuki
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. На российский рынок привезли по схеме параллельного импорта японский седан Suzuki Ciaz актуальной рестайлинговой версии первого поколения, сообщил портал Autonews.ru. Эксперты портала выяснили, что цена машины у астраханского дилера Victory Motors на одном из классифайдов составляет 2 600 000 рублей.Suzuki Ciaz в РФ, по данным Autonews.ru, продается версии Alpha. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил, имеет передний привод и автоматическую коробку передач. Модель имеет слегка измененную фронтальную часть и несколько усовершенствований в салоне.Отмечается, что до рестайлинга Suzuki Ciaz уже был в продаже у российских дилеров. Он представляет собой бюджетный автомобиль, произведенный на общей базе с Suzuki SX4.
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авто, легковые автомобилии, suzuki
Экономика, Авто, легковые автомобилии, Suzuki
16:37 09.09.2024
 
В России снова появился седан Suzuki Ciaz. Цены заметно изменились

Autonews: в России начали продавать обновленный седан Suzuki Ciaz за 2,6 млн руб

© Фото : SuzukiАвтомобиль Suzuki Ciaz
Автомобиль Suzuki Ciaz - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© Фото : Suzuki
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. На российский рынок привезли по схеме параллельного импорта японский седан Suzuki Ciaz актуальной рестайлинговой версии первого поколения, сообщил портал Autonews.ru.
Эксперты портала выяснили, что цена машины у астраханского дилера Victory Motors на одном из классифайдов составляет 2 600 000 рублей.
Suzuki Ciaz в РФ, по данным Autonews.ru, продается версии Alpha. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил, имеет передний привод и автоматическую коробку передач. Модель имеет слегка измененную фронтальную часть и несколько усовершенствований в салоне.
Отмечается, что до рестайлинга Suzuki Ciaz уже был в продаже у российских дилеров. Он представляет собой бюджетный автомобиль, произведенный на общей базе с Suzuki SX4.
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