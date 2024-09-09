https://1prime.ru/20240909/ciaz-851453936.html

В России снова появился седан Suzuki Ciaz. Цены заметно изменились

В России снова появился седан Suzuki Ciaz. Цены заметно изменились - 09.09.2024, ПРАЙМ

В России снова появился седан Suzuki Ciaz. Цены заметно изменились

На российский рынок привезли по схеме параллельного импорта японский седан Suzuki Ciaz актуальной рестайлинговой версии первого поколения, сообщил портал... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T16:37+0300

2024-09-09T16:37+0300

2024-09-09T16:37+0300

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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. На российский рынок привезли по схеме параллельного импорта японский седан Suzuki Ciaz актуальной рестайлинговой версии первого поколения, сообщил портал Autonews.ru. Эксперты портала выяснили, что цена машины у астраханского дилера Victory Motors на одном из классифайдов составляет 2 600 000 рублей.Suzuki Ciaz в РФ, по данным Autonews.ru, продается версии Alpha. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил, имеет передний привод и автоматическую коробку передач. Модель имеет слегка измененную фронтальную часть и несколько усовершенствований в салоне.Отмечается, что до рестайлинга Suzuki Ciaz уже был в продаже у российских дилеров. Он представляет собой бюджетный автомобиль, произведенный на общей базе с Suzuki SX4.

https://1prime.ru/20240909/avto-851437409.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, легковые автомобилии, suzuki