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Американские СМИ объяснили, почему США не разрешают Украине бить по России - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Американские СМИ объяснили, почему США не разрешают Украине бить по России
Американские СМИ объяснили, почему США не разрешают Украине бить по России - 09.09.2024, ПРАЙМ
Американские СМИ объяснили, почему США не разрешают Украине бить по России
В Белом доме не разрешают Киеву использовать поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям, поскольку Вашингтон боится последствий... | 09.09.2024, ПРАЙМ
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спецоперация на украине
всу
украина
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Белом доме не разрешают Киеву использовать поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям, поскольку Вашингтон боится последствий полномасштабного конфликта с Москвой, считает американский журналист Джексон Хинкл. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024.Ранее в Пентагоне заявляли, что Штаты не позволяют ВСУ использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по российским территориям. Это решение, однако, может измениться. Американский журналист подчеркнул, что в США прекрасно осознают, что Москва еще не начала полномасштабную войну, а лишь ведет специальную военную операцию. При этом, однако, в ВС России регулярно вступают добровольцы, а на фронте наблюдается стремительное продвижение."Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец. НАТО, конечно, придется вступить, и, думаю, будет не тот результат, которого некоторые в Вашингтоне могут ждать от конфликта между РФ и НАТО. Также это вовлекает Китай, возможно, и Ближний Восток", - подчеркнул журналист, добавив, что Запад не намерен испытывать судьбу.
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всу, украина, запад, сша, война
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ЗАПАД, США, война
09:09 09.09.2024
 
Американские СМИ объяснили, почему США не разрешают Украине бить по России

Хинкл: Штаты запрещают Киеву бить своим оружием по РФ, боясь эскалации

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Белом доме не разрешают Киеву использовать поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям, поскольку Вашингтон боится последствий полномасштабного конфликта с Москвой, считает американский журналист Джексон Хинкл. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024.
Ранее в Пентагоне заявляли, что Штаты не позволяют ВСУ использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по российским территориям. Это решение, однако, может измениться.
Американский журналист подчеркнул, что в США прекрасно осознают, что Москва еще не начала полномасштабную войну, а лишь ведет специальную военную операцию. При этом, однако, в ВС России регулярно вступают добровольцы, а на фронте наблюдается стремительное продвижение.
"Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец. НАТО, конечно, придется вступить, и, думаю, будет не тот результат, которого некоторые в Вашингтоне могут ждать от конфликта между РФ и НАТО. Также это вовлекает Китай, возможно, и Ближний Восток", - подчеркнул журналист, добавив, что Запад не намерен испытывать судьбу.
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАЗАПАДСШАвойна
 
 
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