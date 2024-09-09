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НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ
НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ - 09.09.2024, ПРАЙМ
НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ
Отставные пилоты истребителей F-16 из государств-членов Североатлантического альянса могут быть задействованы в обучении летчиков ВСУ, считает американский... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T17:47+0300
2024-09-09T17:47+0300
спецоперация на украине
f-16
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Отставные пилоты истребителей F-16 из государств-членов Североатлантического альянса могут быть задействованы в обучении летчиков ВСУ, считает американский сенатор Линдси Грэм*. Он сообщил, что соответствующее распоряжение выносилось на обсуждение в ходе встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и Конгресса США в Италии."Приоритетом наших разговоров были возможность использования (поставляемого Киеву странами Запада – ред.) оружия более эффективно, снятие ограничений на это оружие, говорили про привлечение пилотов F-16 в отставке из стран НАТО, которые могли бы тренировать боевых летчиков и помогли бы Украине овладеть истребителями", - объяснил Грэм в ходе эфира телеканала "Рада".Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев упоминал, что натовских "ветеранов", которые намерены управлять истребителями для участия в боях, совсем скоро можно будет наблюдать в сбитых российскими военными самолетах.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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f-16, всу, россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, F-16, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
17:47 09.09.2024
 
НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ

Грэм*: НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению украинских летчиков

© Фото : Public domain/Robert SullivanВоеннослужащие ВВС Пакистана во время тренировок на F-16 на базе в США
Военнослужащие ВВС Пакистана во время тренировок на F-16 на базе в США - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© Фото : Public domain/Robert Sullivan
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Отставные пилоты истребителей F-16 из государств-членов Североатлантического альянса могут быть задействованы в обучении летчиков ВСУ, считает американский сенатор Линдси Грэм*.
Он сообщил, что соответствующее распоряжение выносилось на обсуждение в ходе встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и Конгресса США в Италии.
"Приоритетом наших разговоров были возможность использования (поставляемого Киеву странами Запада – ред.) оружия более эффективно, снятие ограничений на это оружие, говорили про привлечение пилотов F-16 в отставке из стран НАТО, которые могли бы тренировать боевых летчиков и помогли бы Украине овладеть истребителями", - объяснил Грэм в ходе эфира телеканала "Рада".
Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев упоминал, что натовских "ветеранов", которые намерены управлять истребителями для участия в боях, совсем скоро можно будет наблюдать в сбитых российскими военными самолетах.
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Спецоперация на УкраинеF-16ВСУРОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
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