https://1prime.ru/20240909/f-16-851457069.html

НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ

НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ - 09.09.2024, ПРАЙМ

НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ

Отставные пилоты истребителей F-16 из государств-членов Североатлантического альянса могут быть задействованы в обучении летчиков ВСУ, считает американский... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T17:47+0300

2024-09-09T17:47+0300

2024-09-09T17:47+0300

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Отставные пилоты истребителей F-16 из государств-членов Североатлантического альянса могут быть задействованы в обучении летчиков ВСУ, считает американский сенатор Линдси Грэм*. Он сообщил, что соответствующее распоряжение выносилось на обсуждение в ходе встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и Конгресса США в Италии."Приоритетом наших разговоров были возможность использования (поставляемого Киеву странами Запада – ред.) оружия более эффективно, снятие ограничений на это оружие, говорили про привлечение пилотов F-16 в отставке из стран НАТО, которые могли бы тренировать боевых летчиков и помогли бы Украине овладеть истребителями", - объяснил Грэм в ходе эфира телеканала "Рада".Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев упоминал, что натовских "ветеранов", которые намерены управлять истребителями для участия в боях, совсем скоро можно будет наблюдать в сбитых российскими военными самолетах.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

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f-16, всу, россия, украина, нато