Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Qatar Energy заключила контракт с Китаем на строительство газовозов - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240909/gazovozy-851450215.html
Qatar Energy заключила контракт с Китаем на строительство газовозов
Qatar Energy заключила контракт с Китаем на строительство газовозов - 09.09.2024, ПРАЙМ
Qatar Energy заключила контракт с Китаем на строительство газовозов
Катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy подписала в понедельник соглашение с Китайской государственной судостроительной корпорацией о... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:18+0300
2024-09-09T15:18+0300
энергетика
китай
qatarenergy
спг
поставки спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/76/841397696_0:684:3648:2736_1920x0_80_0_0_09d7cbddae52a2d85c206af8c0950a3d.jpg
ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy подписала в понедельник соглашение с Китайской государственной судостроительной корпорацией о строительстве шести дополнительных современных газовозов для перевозки СПГ - QC-Max. Как говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе, это позволит увеличить число танкеров, заказанных в рамках программы расширения флота газовозов для Катара, до 128 судов. "Шесть судов для перевозки сжиженного природного газа будут построены на верфи Hudong-Jonghua в Китае, принадлежащей Китайской государственной судостроительной корпорации. Они станут крупнейшими танкерами-перевозчиками СПГ за всю историю, вместимостью 271 тысяч кубометров каждый. Ожидается, что эти танкеры будут поставлены Катару в период с 2028 по 2031 год", - отмечается в сообщении компании. По ее информации, соглашение подписали в Шанхае госминистр энергетики Катара, управляющий директор и генеральный директор Qatar Energy Саад бен Шрида аль-Кааби, председатель совета директоров Hudong-Jonghua Shipbuilding Чэнь Цзяньлян и председатель China Ship Building Trading Company. Комментируя это событие, аль-Кааби сказал, что "сегодняшнее подписание соглашения подтверждает стратегическую важность программы Qatar Energy по расширению ее флота танкеров-газовозов и стремление сохранить лидирующие позиции на мировом рынке СПГ". Шесть танкеров QC-Max станут дополнением к 18 другим танкерам, недавно заказанным для строительства на верфи Hudong-Jonghua. Таким образом, количество танкеров QC-Max, заказанных Qatar Energy у Китая, достигло 24 танкеров общей стоимостью около восьми миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20240909/spg-851439019.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/76/841397696_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_462fef4c3a3dc4c546d6b6b03c6c58e5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, qatarenergy, спг, поставки спг
Энергетика, КИТАЙ, QatarEnergy, СПГ, поставки СПГ
15:18 09.09.2024
 
Qatar Energy заключила контракт с Китаем на строительство газовозов

Qatar Energy заключила контракт с Китаем на постройку шести газовозов QC-Max

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy подписала в понедельник соглашение с Китайской государственной судостроительной корпорацией о строительстве шести дополнительных современных газовозов для перевозки СПГ - QC-Max.
Как говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе, это позволит увеличить число танкеров, заказанных в рамках программы расширения флота газовозов для Катара, до 128 судов.
"Шесть судов для перевозки сжиженного природного газа будут построены на верфи Hudong-Jonghua в Китае, принадлежащей Китайской государственной судостроительной корпорации. Они станут крупнейшими танкерами-перевозчиками СПГ за всю историю, вместимостью 271 тысяч кубометров каждый. Ожидается, что эти танкеры будут поставлены Катару в период с 2028 по 2031 год", - отмечается в сообщении компании.
По ее информации, соглашение подписали в Шанхае госминистр энергетики Катара, управляющий директор и генеральный директор Qatar Energy Саад бен Шрида аль-Кааби, председатель совета директоров Hudong-Jonghua Shipbuilding Чэнь Цзяньлян и председатель China Ship Building Trading Company.
Комментируя это событие, аль-Кааби сказал, что "сегодняшнее подписание соглашения подтверждает стратегическую важность программы Qatar Energy по расширению ее флота танкеров-газовозов и стремление сохранить лидирующие позиции на мировом рынке СПГ".
Шесть танкеров QC-Max станут дополнением к 18 другим танкерам, недавно заказанным для строительства на верфи Hudong-Jonghua. Таким образом, количество танкеров QC-Max, заказанных Qatar Energy у Китая, достигло 24 танкеров общей стоимостью около восьми миллиардов долларов.
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Bloomberg: "Арктик СПГ-2" впервые отправил партию газа в Азию
10:38
 
ЭнергетикаКИТАЙQatarEnergyСПГпоставки СПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала