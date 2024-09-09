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Qatar Energy заключила контракт с Китаем на строительство газовозов

Qatar Energy заключила контракт с Китаем на строительство газовозов - 09.09.2024, ПРАЙМ

Qatar Energy заключила контракт с Китаем на строительство газовозов

Катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy подписала в понедельник соглашение с Китайской государственной судостроительной корпорацией о... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T15:18+0300

2024-09-09T15:18+0300

2024-09-09T15:18+0300

энергетика

китай

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ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy подписала в понедельник соглашение с Китайской государственной судостроительной корпорацией о строительстве шести дополнительных современных газовозов для перевозки СПГ - QC-Max. Как говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе, это позволит увеличить число танкеров, заказанных в рамках программы расширения флота газовозов для Катара, до 128 судов. "Шесть судов для перевозки сжиженного природного газа будут построены на верфи Hudong-Jonghua в Китае, принадлежащей Китайской государственной судостроительной корпорации. Они станут крупнейшими танкерами-перевозчиками СПГ за всю историю, вместимостью 271 тысяч кубометров каждый. Ожидается, что эти танкеры будут поставлены Катару в период с 2028 по 2031 год", - отмечается в сообщении компании. По ее информации, соглашение подписали в Шанхае госминистр энергетики Катара, управляющий директор и генеральный директор Qatar Energy Саад бен Шрида аль-Кааби, председатель совета директоров Hudong-Jonghua Shipbuilding Чэнь Цзяньлян и председатель China Ship Building Trading Company. Комментируя это событие, аль-Кааби сказал, что "сегодняшнее подписание соглашения подтверждает стратегическую важность программы Qatar Energy по расширению ее флота танкеров-газовозов и стремление сохранить лидирующие позиции на мировом рынке СПГ". Шесть танкеров QC-Max станут дополнением к 18 другим танкерам, недавно заказанным для строительства на верфи Hudong-Jonghua. Таким образом, количество танкеров QC-Max, заказанных Qatar Energy у Китая, достигло 24 танкеров общей стоимостью около восьми миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20240909/spg-851439019.html

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китай, qatarenergy, спг, поставки спг