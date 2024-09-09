https://1prime.ru/20240909/instruktor-851447471.html
Пленный рассказал, как инструкторы обучают боевиков ВСУ
Пленный рассказал, как инструкторы обучают боевиков ВСУ - 09.09.2024, ПРАЙМ
Пленный рассказал, как инструкторы обучают боевиков ВСУ
Инструкторы на Украине, обучающие боевиков, признают бесполезность передаваемых знаний и навыков, заявил военнопленный ВСУ в разговоре с журналистами. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T14:40+0300
2024-09-09T14:40+0300
2024-09-09T14:40+0300
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Инструкторы на Украине, обучающие боевиков, признают бесполезность передаваемых знаний и навыков, заявил военнопленный ВСУ в разговоре с журналистами. "На полигоне мы в основном дежурили в роте. Потом нас послали на полигон… под Ровно (город на территории Украины - прим. ред.), там проходили подготовку. Подготовка проводилась общевойсковая. По мнению самих инструкторов, эта подготовка, которую мы проходили, они сами говорили, что это вам в окопах не пригодится", - вспомнил подробности солдат. Он также подчеркнул, что один из этапов военной подготовки проходил в чешском горном районе, где иностранные инструкторы были удивлены имеющимся у украинских солдат уровнем знаний. Тем не менее, ничего нового на обучении украинцы не узнали.Пленный рассказал, что в ходе подготовки им было запрещено делать личные фотографии, а подготовка была даже легче, чем на родине. "Чехи были удивлены, что мы это все умеем. Но оказалось, что мы только и умеем то, о чем нам инструкторы говорили, что нам это не пригодится", - резюмирован украинский солдат.
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всу, чехия, подготовка, украина, пленные
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЧЕХИЯ, Подготовка, УКРАИНА, пленные
Пленный рассказал, как инструкторы обучают боевиков ВСУ
Пленный: инструкторы признают, что ВСУ не пригодится то, чему они обучаются
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Инструкторы на Украине, обучающие боевиков, признают бесполезность передаваемых знаний и навыков, заявил военнопленный ВСУ в разговоре с журналистами.
"На полигоне мы в основном дежурили в роте. Потом нас послали на полигон… под Ровно (город на территории Украины - прим. ред.), там проходили подготовку. Подготовка проводилась общевойсковая. По мнению самих инструкторов, эта подготовка, которую мы проходили, они сами говорили, что это вам в окопах не пригодится", - вспомнил подробности солдат.
Он также подчеркнул, что один из этапов военной подготовки проходил в чешском горном районе, где иностранные инструкторы были удивлены имеющимся у украинских солдат уровнем знаний. Тем не менее, ничего нового на обучении украинцы не узнали.
Пленный рассказал, что в ходе подготовки им было запрещено делать личные фотографии, а подготовка была даже легче, чем на родине. "Чехи были удивлены, что мы это все умеем. Но оказалось, что мы только и умеем то, о чем нам инструкторы говорили, что нам это не пригодится", - резюмирован украинский солдат.
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