https://1prime.ru/20240909/kapitulyatsiya-851435606.html
"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине
"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине
С учетом беспрецедентной атаки ВСУ на российские приграничные территории новым условием Москвы для прекращения конфликта с Киевом может стать капитуляция... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T08:30+0300
2024-09-09T08:30+0300
2024-09-09T08:30+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. С учетом беспрецедентной атаки ВСУ на российские приграничные территории новым условием Москвы для прекращения конфликта с Киевом может стать капитуляция киевского режима, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Об этом он рассказал РИА Новости в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024."Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция", - подчеркнул эксперт.Эскобар объяснил, что российские войска, вероятнее всего, сначала полностью ликвидируют остатки украинских подразделений на территории Курской области, а затем пригрозят массированными атаками на фронте и продвижением с "артиллерийским цунами"."У России есть вооружение, средства, стратегические возможности, чтобы продолжать это без остановки", - резюмировал аналитик.
https://1prime.ru/20240908/katastrofa-851423987.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, мирные переговоры
"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине
Эскобар: с учетом атаки на Курск РФ может потребовать от Киева капитуляции
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. С учетом беспрецедентной атаки ВСУ на российские приграничные территории новым условием Москвы для прекращения конфликта с Киевом может стать капитуляция киевского режима, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Об этом он рассказал РИА Новости в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024.
"Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция", - подчеркнул эксперт.
Эскобар объяснил, что российские войска, вероятнее всего, сначала полностью ликвидируют остатки украинских подразделений на территории Курской области, а затем пригрозят массированными атаками на фронте и продвижением с "артиллерийским цунами".
"У России есть вооружение, средства, стратегические возможности, чтобы продолжать это без остановки", - резюмировал аналитик.
"Фронты рухнули". На Западе сообщили о двух катастрофах для ВСУ