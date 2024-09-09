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"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240909/kapitulyatsiya-851435606.html
"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине
"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине
С учетом беспрецедентной атаки ВСУ на российские приграничные территории новым условием Москвы для прекращения конфликта с Киевом может стать капитуляция... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T08:30+0300
2024-09-09T08:30+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. С учетом беспрецедентной атаки ВСУ на российские приграничные территории новым условием Москвы для прекращения конфликта с Киевом может стать капитуляция киевского режима, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Об этом он рассказал РИА Новости в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024."Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция", - подчеркнул эксперт.Эскобар объяснил, что российские войска, вероятнее всего, сначала полностью ликвидируют остатки украинских подразделений на территории Курской области, а затем пригрозят массированными атаками на фронте и продвижением с "артиллерийским цунами"."У России есть вооружение, средства, стратегические возможности, чтобы продолжать это без остановки", - резюмировал аналитик.
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россия, украина, всу, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, мирные переговоры
08:30 09.09.2024
 
"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине

Эскобар: с учетом атаки на Курск РФ может потребовать от Киева капитуляции

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. С учетом беспрецедентной атаки ВСУ на российские приграничные территории новым условием Москвы для прекращения конфликта с Киевом может стать капитуляция киевского режима, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Об этом он рассказал РИА Новости в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024.
"Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция", - подчеркнул эксперт.
Эскобар объяснил, что российские войска, вероятнее всего, сначала полностью ликвидируют остатки украинских подразделений на территории Курской области, а затем пригрозят массированными атаками на фронте и продвижением с "артиллерийским цунами".
"У России есть вооружение, средства, стратегические возможности, чтобы продолжать это без остановки", - резюмировал аналитик.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУмирные переговоры
 
 
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