https://1prime.ru/20240909/kapitulyatsiya-851435606.html

"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине

"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине

С учетом беспрецедентной атаки ВСУ на российские приграничные территории новым условием Москвы для прекращения конфликта с Киевом может стать капитуляция... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T08:30+0300

2024-09-09T08:30+0300

2024-09-09T08:30+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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мирные переговоры

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. С учетом беспрецедентной атаки ВСУ на российские приграничные территории новым условием Москвы для прекращения конфликта с Киевом может стать капитуляция киевского режима, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Об этом он рассказал РИА Новости в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024."Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция", - подчеркнул эксперт.Эскобар объяснил, что российские войска, вероятнее всего, сначала полностью ликвидируют остатки украинских подразделений на территории Курской области, а затем пригрозят массированными атаками на фронте и продвижением с "артиллерийским цунами"."У России есть вооружение, средства, стратегические возможности, чтобы продолжать это без остановки", - резюмировал аналитик.

https://1prime.ru/20240908/katastrofa-851423987.html

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россия, украина, всу, мирные переговоры