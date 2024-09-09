https://1prime.ru/20240909/konflikt-851454064.html

Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине

Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ

Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине - это не простой обмен занятыми территориями, необходимо думать о правах населения, считает глава российского МИД Сергей... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T16:39+0300

2024-09-09T16:39+0300

2024-09-09T16:45+0300

спецоперация на украине

сергей лавров

мид рф

мирные переговоры

россия

украина

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ЭР-РИЯД, 9 сен - ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине - это не простой обмен занятыми территориями, необходимо думать о правах населения, считает глава российского МИД Сергей Лавров. "Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах - это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей (на Украине - прим. ред.), которые были растоптаны законодательно", - подчеркнул министр иностранных дел, уточнив, что еще ни одна украинская инициатива по прекращению огня не предусматривала этот пункт.Он также подчеркнул, что Российская сторона готова говорить о мирных переговорах, когда станет понятно, о чем идет речь."Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать", - пояснил он журналистам.

https://1prime.ru/20240909/rakety-851452680.html

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сергей лавров, мид рф, мирные переговоры, россия, украина