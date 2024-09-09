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Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине
Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине
Урегулирование конфликта на Украине - это не простой обмен занятыми территориями, необходимо думать о правах населения, считает глава российского МИД Сергей... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:39+0300
2024-09-09T16:45+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
мид рф
мирные переговоры
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ЭР-РИЯД, 9 сен - ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине - это не простой обмен занятыми территориями, необходимо думать о правах населения, считает глава российского МИД Сергей Лавров. "Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах - это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей (на Украине - прим. ред.), которые были растоптаны законодательно", - подчеркнул министр иностранных дел, уточнив, что еще ни одна украинская инициатива по прекращению огня не предусматривала этот пункт.Он также подчеркнул, что Российская сторона готова говорить о мирных переговорах, когда станет понятно, о чем идет речь."Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать", - пояснил он журналистам.
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сергей лавров, мид рф, мирные переговоры, россия, украина
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, МИД РФ, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
16:39 09.09.2024 (обновлено: 16:45 09.09.2024)
 
Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине

Лавров: в украинском конфликте речь не о территориальных разменах, а о правах людей

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ЭР-РИЯД, 9 сен - ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине - это не простой обмен занятыми территориями, необходимо думать о правах населения, считает глава российского МИД Сергей Лавров.
"Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах - это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей (на Украине - прим. ред.), которые были растоптаны законодательно", - подчеркнул министр иностранных дел, уточнив, что еще ни одна украинская инициатива по прекращению огня не предусматривала этот пункт.
Он также подчеркнул, что Российская сторона готова говорить о мирных переговорах, когда станет понятно, о чем идет речь.
"Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать", - пояснил он журналистам.
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Спецоперация на УкраинеСергей ЛавровМИД РФмирные переговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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