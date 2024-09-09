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Россиян предупредили о росте ставок по потребительским кредитам
Россиян предупредили о росте ставок по потребительским кредитам - 09.09.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о росте ставок по потребительским кредитам
Ставки по потребительским кредитам в России достигнут отметок 25-30%, а по ипотеке - 12-14% после заседания Центробанка 13 сентября. Таким мнением с... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T11:35+0300
2024-09-09T11:35+0300
2024-09-09T11:35+0300
экономика
россия
кредит
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ставки по потребительским кредитам в России достигнут отметок 25-30%, а по ипотеке - 12-14% после заседания Центробанка 13 сентября. Таким мнением с "Газетой.ru" поделился эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко."Возврат к низким ставкам по кредитам маловероятен до 2025 года", - отметил собеседник издания.Мищенко отметил, что возможный рост обусловлен ожидаемым повышением ключевой ставки с 18% до 19%. Также россиянам рекомендуется обратить внимание на специальные программы банков и возможности рефинансирования для получения кредита по более низкой ставке.В газете также отметили, что данные сервиса "Финуслуги" Мосбиржи показывают, что медианная ставка по потребительским кредитам в 20 крупнейших российских банках выросла до 20,94%, а средневзвешенная ставка по ипотеке в июле 2024 года составила 10,22%, что является рекордно высоким показателем за последние пять лет.
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россия, кредит
Экономика, РОССИЯ, кредит
Россиян предупредили о росте ставок по потребительским кредитам
Экономист Мищенко: ставки по потребкредитам вырастут до 30% после 13 сентября
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.
Ставки по потребительским кредитам в России достигнут отметок 25-30%, а по ипотеке - 12-14% после заседания Центробанка 13 сентября. Таким мнением с "Газетой.ru" поделился
эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко.
"Возврат к низким ставкам по кредитам маловероятен до 2025 года", - отметил собеседник издания.
Мищенко отметил, что возможный рост обусловлен ожидаемым повышением ключевой ставки с 18% до 19%. Также россиянам рекомендуется обратить внимание на специальные программы банков и возможности рефинансирования для получения кредита по более низкой ставке.
В газете также отметили, что данные сервиса "Финуслуги" Мосбиржи показывают, что медианная ставка по потребительским кредитам в 20 крупнейших российских банках выросла до 20,94%, а средневзвешенная ставка по ипотеке в июле 2024 года составила 10,22%, что является рекордно высоким показателем за последние пять лет.
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