https://1prime.ru/20240909/kurs-851456590.html

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 сентября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 сентября - 09.09.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,75 копейки, до 12,6262 рубля, курс доллара - на 56,28 копейки, до 90,3853 рубля, курс... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T17:34+0300

2024-09-09T17:34+0300

2024-09-09T17:37+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

россия

курс доллара к рублю цб рф

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,75 копейки, до 12,6262 рубля, курс доллара - на 56,28 копейки, до 90,3853 рубля, курс евро - на 19,11 копейки, до 99,9067 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20240906/valyuta-851386628.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют