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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 сентября - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 сентября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 сентября - 09.09.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,75 копейки, до 12,6262 рубля, курс доллара - на 56,28 копейки, до 90,3853 рубля, курс... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T17:34+0300
2024-09-09T17:37+0300
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,75 копейки, до 12,6262 рубля, курс доллара - на 56,28 копейки, до 90,3853 рубля, курс евро - на 19,11 копейки, до 99,9067 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, курсы валют
17:34 09.09.2024 (обновлено: 17:37 09.09.2024)
 
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 сентября

ЦБ: курс доллара на 10 сентября — 90,39 руб, евро — 99,91 руб, юаня — 12,63 руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,75 копейки, до 12,6262 рубля, курс доллара - на 56,28 копейки, до 90,3853 рубля, курс евро - на 19,11 копейки, до 99,9067 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты
6 сентября, 12:27
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯКурс доллара к рублю ЦБ РФкурсы валют
 
 
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