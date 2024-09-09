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Нацбанк Украины ввел валютные лимиты на расчеты картами за рубежом

Нацбанк Украины ввел валютные лимиты на расчеты картами за рубежом - 09.09.2024, ПРАЙМ

Нацбанк Украины ввел валютные лимиты на расчеты картами за рубежом

Национальный банк Украины заявил, что с 10 сентября вводятся ограничения на валютные расчеты картами за рубежом, в частности, ограничиваются суммы, которые... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T14:21+0300

2024-09-09T14:21+0300

2024-09-09T14:21+0300

нацбанк

украина

лимиты

экономика

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Украины заявил, что с 10 сентября вводятся ограничения на валютные расчеты картами за рубежом, в частности, ограничиваются суммы, которые можно потратить на ювелирные украшения и операции с недвижимостью. "Одобрены изменения в валютные ограничения, которые начнут действовать с 10 сентября. С одной стороны, Нацбанк смягчает ряд ограничений, а с другой – принимает меры для противодействия непродуктивному оттоку капитала с Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. Как отмечает регулятор, усиление валютных ограничений позволит предотвратить "непродуктивный отток капитала" с Украины и поспособствует сохранению международных резервов "на достаточном уровне". В Нацбанке уточнили, что ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте. "Для покупки часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет за рубежом НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тысяч гривен (2,4 тысячи долларов – ред.) в эквиваленте… Для операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тысяч гривен (12,2 тысячи долларов – ред.) в эквиваленте", - отметили в Нацбанке. При этом регулятор снял ограничения, в частности, на покупку и перевод иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, являющимися субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в ЕС; на компенсацию уплаченных купонных платежей по еврооблигациям.

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нацбанк, украина, лимиты