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Нефть выросла в цене после падения котировок на прошлой неделе - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Нефть выросла в цене после падения котировок на прошлой неделе
Нефть выросла в цене после падения котировок на прошлой неделе - 09.09.2024, ПРАЙМ
Нефть выросла в цене после падения котировок на прошлой неделе
Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются в понедельник днем после падения котировок на прошлой неделе, при этом темп их роста несколько замедлился по... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T14:25+0300
2024-09-09T14:25+0300
энергетика
нефть
потолок цен на нефть
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются в понедельник днем после падения котировок на прошлой неделе, при этом темп их роста несколько замедлился по сравнению с утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,77%, до 71,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,86%, до 68,25 доллара. Утром нефть дорожала более чем на 1%. Котировки несколько восстанавливаются после предыдущих потерь. Неделей ранее стоимость Brent сократилась на 9,8%, опускавшись в пятницу ниже 71 доллара за баррель впервые с марта прошлого года, цена WTI – уменьшилась на 8%. По мнению экспертов, анализировавших утренний ценовой всплеск, на рынок наконец заметно стало влиять заявление ОПЕК+ об отсрочке начала запланированного увеличения добычи ,сделанное ещё в четверг. ОПЕК+ продлил на два месяца "добровольные" (дополнительные, помимо существующих квот у ряда участников картеля) сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки от расчётного уровня, которые планировалось постепенно отменять с октября. В тот же день, 5 сентября, минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 30 августа на 6,9 миллиона баррелей, ожидалось снижение только на 0,9 миллиона.
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нефть, потолок цен на нефть, brent, сша, опек
Энергетика, Нефть, потолок цен на нефть, BRENT, США, ОПЕК
14:25 09.09.2024
 
Нефть выросла в цене после падения котировок на прошлой неделе

Торги: мировые цены на нефть коррекционно увеличились после падения котировок

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются в понедельник днем после падения котировок на прошлой неделе, при этом темп их роста несколько замедлился по сравнению с утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,77%, до 71,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,86%, до 68,25 доллара. Утром нефть дорожала более чем на 1%.
Котировки несколько восстанавливаются после предыдущих потерь. Неделей ранее стоимость Brent сократилась на 9,8%, опускавшись в пятницу ниже 71 доллара за баррель впервые с марта прошлого года, цена WTI – уменьшилась на 8%.
По мнению экспертов, анализировавших утренний ценовой всплеск, на рынок наконец заметно стало влиять заявление ОПЕК+ об отсрочке начала запланированного увеличения добычи ,сделанное ещё в четверг.
Офис Совкомбанка
Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты для российских компаний
13:20
ОПЕК+ продлил на два месяца "добровольные" (дополнительные, помимо существующих квот у ряда участников картеля) сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки от расчётного уровня, которые планировалось постепенно отменять с октября.
В тот же день, 5 сентября, минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 30 августа на 6,9 миллиона баррелей, ожидалось снижение только на 0,9 миллиона.
 
ЭнергетикаНефтьпотолок цен на нефтьBRENTСШАОПЕК
 
 
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