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Мировые нефтетрейдеры предрекли обвал цен на "черное золото"
Мировые нефтетрейдеры предрекли обвал цен на "черное золото" - 09.09.2024, ПРАЙМ
Мировые нефтетрейдеры предрекли обвал цен на "черное золото"
Главные мировые нефтетрейдеры Trafigura Group и Gunvor Group высказали мрачные прогнозы относительно будущего нефтяного рынка, пишет агентство Bloomberg. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:14+0300
2024-09-09T15:14+0300
2024-09-09T15:14+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Главные мировые нефтетрейдеры Trafigura Group и Gunvor Group высказали мрачные прогнозы относительно будущего нефтяного рынка, пишет агентство Bloomberg.На нефтегазовой конференции в Сингапуре глава Trafigura Бен Лакок предупредил, что цена на нефть марки Brent, скорее всего, упадет до 60 долларов за баррель в ближайшее время, сказано в публикации.Председатель Gunvor Group Торбьорн Тернквист также выразил пессимизм и отметил, что дисбаланс между производством и потреблением нефти будет усугубляться в ближайшие годы.По мнению Даана Струйвена, руководителя отдела исследований Goldman Sachs Group Inc, так называемое "дно" цен на нефть может сместиться с 75-80 долларов за баррель на 70 долларов. Такова предполагаемая долгосрочная цена безубыточности сланцевых месторождений США.Трейдеры опасаются снижения спроса на нефть в Китае и США, а также избыточного предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК+. Цена на нефть марки Brent уже падала с начала июля до 71 доллара за баррель, стирая все достижения этого года, заключили в издании.
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нефть, рынок
Мировые нефтетрейдеры предрекли обвал цен на "черное золото"
Bloomberg: трейдеры Gunvor и Trafigura ожидают падения цен на нефть до $60
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.
Главные мировые нефтетрейдеры Trafigura Group и Gunvor Group высказали мрачные прогнозы относительно будущего нефтяного рынка, пишет
агентство Bloomberg.
На нефтегазовой конференции в Сингапуре глава Trafigura Бен Лакок предупредил, что цена на нефть марки Brent, скорее всего, упадет до 60 долларов за баррель в ближайшее время, сказано в публикации.
Председатель Gunvor Group Торбьорн Тернквист также выразил пессимизм и отметил, что дисбаланс между производством и потреблением нефти будет усугубляться в ближайшие годы.
По мнению Даана Струйвена, руководителя отдела исследований Goldman Sachs Group Inc, так называемое "дно" цен на нефть может сместиться с 75-80 долларов за баррель на 70 долларов. Такова предполагаемая долгосрочная цена безубыточности сланцевых месторождений США.
Трейдеры опасаются снижения спроса на нефть в Китае и США, а также избыточного предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК+. Цена на нефть марки Brent уже падала с начала июля до 71 доллара за баррель, стирая все достижения этого года, заключили в издании.
Нефть выросла в цене после падения котировок на прошлой неделе