https://1prime.ru/20240909/neft-851449708.html

Мировые нефтетрейдеры предрекли обвал цен на "черное золото"

Мировые нефтетрейдеры предрекли обвал цен на "черное золото" - 09.09.2024, ПРАЙМ

Мировые нефтетрейдеры предрекли обвал цен на "черное золото"

Главные мировые нефтетрейдеры Trafigura Group и Gunvor Group высказали мрачные прогнозы относительно будущего нефтяного рынка, пишет агентство Bloomberg. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T15:14+0300

2024-09-09T15:14+0300

2024-09-09T15:14+0300

экономика

нефть

рынок

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Главные мировые нефтетрейдеры Trafigura Group и Gunvor Group высказали мрачные прогнозы относительно будущего нефтяного рынка, пишет агентство Bloomberg.На нефтегазовой конференции в Сингапуре глава Trafigura Бен Лакок предупредил, что цена на нефть марки Brent, скорее всего, упадет до 60 долларов за баррель в ближайшее время, сказано в публикации.Председатель Gunvor Group Торбьорн Тернквист также выразил пессимизм и отметил, что дисбаланс между производством и потреблением нефти будет усугубляться в ближайшие годы.По мнению Даана Струйвена, руководителя отдела исследований Goldman Sachs Group Inc, так называемое "дно" цен на нефть может сместиться с 75-80 долларов за баррель на 70 долларов. Такова предполагаемая долгосрочная цена безубыточности сланцевых месторождений США.Трейдеры опасаются снижения спроса на нефть в Китае и США, а также избыточного предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК+. Цена на нефть марки Brent уже падала с начала июля до 71 доллара за баррель, стирая все достижения этого года, заключили в издании.

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нефть, рынок