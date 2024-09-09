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Россиян ждет двойная индексация пенсий уже с 2025 года
Россиян ждет двойная индексация пенсий уже с 2025 года - 09.09.2024, ПРАЙМ
Россиян ждет двойная индексация пенсий уже с 2025 года
В 2025 году индексация страховых пенсий будет проводиться по новым правилам - не один раз, а два. О новом порядке индексирования пенсионных выплат рассказала... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T02:02+0300
2024-09-09T02:02+0300
2024-09-09T02:02+0300
пенсионеры
пенсии
индексация пенсий
людмила иванова-швец
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. В 2025 году индексация страховых пенсий будет проводиться по новым правилам - не один раз, а два. О новом порядке индексирования пенсионных выплат рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, индексация проводится для тех, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности. Первый ее этап пройдёт не с 1 января, как это было до 2025 года, а с 1 февраля. Размер привязан к уровню инфляции за предыдущий год, он составит 4,5%.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВторой этап состоится с 1 апреля 2025 года - на 2,2%. Как отмечает экономист, указанный размер не статичный, он может корректироваться с учётом инфляции в 2024 году.По сути, это возвращение к старым правилам. До 2019 года страховые пенсии неработающим гражданам индексировались дважды в год, затем перешли на единоразовую индексацию с 1 января. Ее процент был примерно равен уровню официальной инфляции за предыдущий год. К примеру, с 1 января 2024 года выплаты повысились на 7,5%, а инфляция в 2023 году составила 7,42%.Теперь индексация будет рассчитываться по новой формуле, которая, по предварительным оценкам, может оказаться для пенсионеров более выгодной, чем нынешняя. "Ещё одно изменение - пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам", - заключила Иванова-Швец.
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пенсионеры, пенсии, индексация пенсий, людмила иванова-швец, эксклюзив
пенсионеры, Пенсии, индексация пенсий, Людмила Иванова-Швец, Эксклюзив
Россиян ждет двойная индексация пенсий уже с 2025 года
Иванова-Швец: в 2025 г индексация страховых пенсий пройдет по новым правилам
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. В 2025 году индексация страховых пенсий будет проводиться по новым правилам - не один раз, а два. О новом порядке индексирования пенсионных выплат рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, индексация проводится для тех, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности. Первый ее этап пройдёт не с 1 января, как это было до 2025 года, а с 1 февраля. Размер привязан к уровню инфляции за предыдущий год, он составит 4,5%.
Второй этап состоится с 1 апреля 2025 года - на 2,2%. Как отмечает экономист, указанный размер не статичный, он может корректироваться с учётом инфляции в 2024 году.
По сути, это возвращение к старым правилам. До 2019 года страховые пенсии неработающим гражданам индексировались дважды в год, затем перешли на единоразовую индексацию с 1 января. Ее процент был примерно равен уровню официальной инфляции за предыдущий год. К примеру, с 1 января 2024 года выплаты повысились на 7,5%, а инфляция в 2023 году составила 7,42%.
Теперь индексация будет рассчитываться по новой формуле, которая, по предварительным оценкам, может оказаться для пенсионеров более выгодной, чем нынешняя. "Ещё одно изменение - пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам", - заключила Иванова-Швец.
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