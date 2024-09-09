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"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240909/peregovory-851436139.html
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры
Запад не разрешает главе киевского режима Владимиру Зеленскому идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет означать победу российской стороны, считает... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T08:52+0300
2024-09-09T08:52+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
запад
украина
мирные переговоры
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Запад не разрешает главе киевского режима Владимиру Зеленскому идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет означать победу российской стороны, считает бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Об этом он написал в соцсети X."Украина уже на коленях, но еще сотня тысяч украинцев должна погибнуть ради Демократической партии. Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России, что приведет к неудачи Харрис на выборах", — заявил бизнесмен.Ранее действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что пришло время начать дискуссии о путях завершения украинского конфликта.Отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
https://1prime.ru/20240909/kapitulyatsiya-851435606.html
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владимир зеленский, запад, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, УКРАИНА, мирные переговоры
08:52 09.09.2024
 
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры

Дотком: Зеленскому запрещают идти на мирные переговоры с Россией

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Запад не разрешает главе киевского режима Владимиру Зеленскому идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет означать победу российской стороны, считает бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Об этом он написал в соцсети X.
"Украина уже на коленях, но еще сотня тысяч украинцев должна погибнуть ради Демократической партии. Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России, что приведет к неудачи Харрис на выборах", — заявил бизнесмен.
Ранее действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что пришло время начать дискуссии о путях завершения украинского конфликта.
Отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
"Безоговорочная капитуляция". Эксперт назвал новое требование РФ по Украине
08:30
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийЗАПАДУКРАИНАмирные переговоры
 
 
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