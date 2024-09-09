https://1prime.ru/20240909/peregovory-851436139.html

"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры

"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры

Запад не разрешает главе киевского режима Владимиру Зеленскому идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет означать победу российской стороны, считает... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T08:52+0300

2024-09-09T08:52+0300

2024-09-09T08:52+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

запад

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Запад не разрешает главе киевского режима Владимиру Зеленскому идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет означать победу российской стороны, считает бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Об этом он написал в соцсети X."Украина уже на коленях, но еще сотня тысяч украинцев должна погибнуть ради Демократической партии. Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России, что приведет к неудачи Харрис на выборах", — заявил бизнесмен.Ранее действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что пришло время начать дискуссии о путях завершения украинского конфликта.Отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.

https://1prime.ru/20240909/kapitulyatsiya-851435606.html

запад

украина

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владимир зеленский, запад, украина, мирные переговоры