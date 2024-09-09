https://1prime.ru/20240909/rospatent-851451753.html

"Ударница" не смогла оспорить решение Роспатента по бренду "Шармэль"

"Ударница" не смогла оспорить решение Роспатента по бренду "Шармэль" - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Ударница" не смогла оспорить решение Роспатента по бренду "Шармэль"

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения Роспатента, который в августе 2023 года отказал... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T15:47+0300

2024-09-09T15:47+0300

2024-09-09T15:47+0300

роспатент

бренд

товарный знак

россия

кассационный суд

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения Роспатента, который в августе 2023 года отказал кондитерской фабрике "Ударница", просившей присвоить ее товарному знаку "Шармэль" статус общеизвестного в России. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу "Ударницы" на принятое в апреле решение первой инстанции этого же суда. "Ударница", выпускающая зефир и пастилу под названием "Шармэль" с 2003 года, просила признать бренд общеизвестным с 1 января 2008 года для таких товаров, как пастила, зефир и мармелад, зефир и пастила в шоколаде. В доказательство широкой известности товарного знака фабрика представила в патентное ведомство свои договоры с торговыми сетями "Ашан", "Дикси", "Перекресток", "Копейка", "Магнит", "Лента" и другими, рекламные контракты с телеканалами "Первый", "Россия", НТВ, СТС и другими, результаты социологических опросов. Так, согласно соцопросам, бренд "Шармэль" знают 98% опрошенных, причем 73% он стал известен с 2003 по 2006 год, 98% опрошенных ассоциируют его с кондитерскими изделиями, 82% верно определили "Ударницу" как правообладателя товарного знака. Роспатент, однако, отнесся к ряду доказательств критически. В решении ведомства, например, говорится, что в ретроспективной части опроса 89% заявили, что по состоянию на 1 января 2008 года бренд ассоциируется у них с пастилой в шоколаде и мармеладом, хотя "Ударница" такие товары под брендом "Шармэль" никогда не выпускала. Роспатент отметил также, что большинство доказательств, в том числе договоров с ритейлерами, относятся к периоду после 1 января 2008 года. В итоге, как указало ведомство в решении, "не представляется возможным сделать вывод о том, что испрашиваемое в качестве общеизвестного товарного знака комбинированное обозначение "Шармэль" стало широко известно потребителям на дату 01 января 2008 года в отношении товаров… "пастила, зефир, зефир в шоколаде". "Ударница" в ноябре 2023 года обратилась в суд с заявлением, в котором попросила признать это решение Роспатента недействительным, однако СИП согласился с ведомством, что заявителем документально не доказаны интенсивное использование бренда и его широкая известность именно на начало 2008 года. "Ударница" - одно из крупнейших кондитерских предприятий России, на котором работают свыше 1000 квалифицированных специалистов, сообщает сайт компании. Основные бренды – "Шармэль", "Мармеландия", "Бумба".

https://1prime.ru/20240909/ozon-851443866.html

https://1prime.ru/20240909/pogoda-851444260.html

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роспатент, бренд, товарный знак, россия, кассационный суд