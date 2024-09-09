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Рубль оказался под давлением в начале недели

Рубль оказался под давлением в начале недели - 09.09.2024, ПРАЙМ

Рубль оказался под давлением в начале недели

Рубль в понедельник подешевел, юань поднялся до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T19:27+0300

2024-09-09T19:27+0300

2024-09-09T19:27+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ Рубль в понедельник подешевел, юань поднялся до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился более чем на 2 копейки, до 12,65 рубля. Ноябрьский фьючерс марки Brent поднимается на 0,69%, до 71,55 доллара за баррель. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню в начале недели умеренно снизился. В ходе торгов юань находился в коридоре – 12,57-12,69 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 56,888 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. Рубль в понедельник умеренно слабел против юаня, по официальным курсам ЦБ, российская валюта ослабилась также против доллара и евро, указывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Давление на рубль оказывает снизившееся предложение юаней после сокращения чистых продаж со стороны ЦБ. Номинально для российской валюты негативны и заметно снизившиеся за последнее время цены на нефть, обращает внимание он. Помимо экспортно-импортной компоненты курс остается под влиянием монетарного фактора – в ближайшую пятницу ЦБ РФ будет принимать решение по ключевой ставке, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "С начала сентября структурный профицит ликвидности в банковском секторе поддерживается на уровне 500-600 миллиардов рублей. При этом с приближением окончания очередного периода усреднения обязательных резервов в ЦБ банки начали активно пополнять корсчета, сокращая ликвидность на депозитах у регулятора", - указывает Юрий Кравченко из "Велес Капитала". "С учетом первой рабочей недели в сентябре медианное значение профицита продолжает каждый месяц снижаться. Основным каналом оттока рублевой ликвидности в целом с начала 2024 г. остаются операции Банка России для Минфина по продаже валюты (абсорбируют из системы рубли). При этом в последние месяцы наличные и бюджетный канал также являлись каналами чистого оттока ликвидности, и лишь ЦБ выступал нетто-кредитором банковского сектора", - добавляет он. Эксперт напоминает, что основным событием недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Текущее инфляционное давление остается повышенным, а проинфляционные риски высокими, что поддерживает достаточно высокую вероятность еще одного повышения ключевой ставки до конца года. В то же время намечаются признаки постепенного замедления экономической и кредитной активности, признаки замедления роста спроса в экономике. "Дезинфляционные тренды пока не устойчивы и для их полноценного формирования требуется время. Поэтому мы полагаем, что на заседании 13 сентября регулятор возьмет паузу и сохранит ставку, продолжив наблюдать за ситуацией", - полагает аналитик. ПРОГНОЗЫ В целом во вторник курс юаня может двигаться у верхней границы диапазона в 12,50-12,75 рубля, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Шепелев из "БКС Мир инвестиций" дает прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже – 12,4-12,8 рубля, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка – 89-91 рубль.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, мосбиржа, курсы валют