Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль оказался под давлением в начале недели - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20240909/rubl-851460209.html
Рубль оказался под давлением в начале недели
Рубль оказался под давлением в начале недели - 09.09.2024, ПРАЙМ
Рубль оказался под давлением в начале недели
Рубль в понедельник подешевел, юань поднялся до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T19:27+0300
2024-09-09T19:27+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_16ea0dea8179c02b3824c67f79965186.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ Рубль в понедельник подешевел, юань поднялся до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился более чем на 2 копейки, до 12,65 рубля. Ноябрьский фьючерс марки Brent поднимается на 0,69%, до 71,55 доллара за баррель. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню в начале недели умеренно снизился. В ходе торгов юань находился в коридоре – 12,57-12,69 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 56,888 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. Рубль в понедельник умеренно слабел против юаня, по официальным курсам ЦБ, российская валюта ослабилась также против доллара и евро, указывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Давление на рубль оказывает снизившееся предложение юаней после сокращения чистых продаж со стороны ЦБ. Номинально для российской валюты негативны и заметно снизившиеся за последнее время цены на нефть, обращает внимание он. Помимо экспортно-импортной компоненты курс остается под влиянием монетарного фактора – в ближайшую пятницу ЦБ РФ будет принимать решение по ключевой ставке, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "С начала сентября структурный профицит ликвидности в банковском секторе поддерживается на уровне 500-600 миллиардов рублей. При этом с приближением окончания очередного периода усреднения обязательных резервов в ЦБ банки начали активно пополнять корсчета, сокращая ликвидность на депозитах у регулятора", - указывает Юрий Кравченко из "Велес Капитала". "С учетом первой рабочей недели в сентябре медианное значение профицита продолжает каждый месяц снижаться. Основным каналом оттока рублевой ликвидности в целом с начала 2024 г. остаются операции Банка России для Минфина по продаже валюты (абсорбируют из системы рубли). При этом в последние месяцы наличные и бюджетный канал также являлись каналами чистого оттока ликвидности, и лишь ЦБ выступал нетто-кредитором банковского сектора", - добавляет он. Эксперт напоминает, что основным событием недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Текущее инфляционное давление остается повышенным, а проинфляционные риски высокими, что поддерживает достаточно высокую вероятность еще одного повышения ключевой ставки до конца года. В то же время намечаются признаки постепенного замедления экономической и кредитной активности, признаки замедления роста спроса в экономике. "Дезинфляционные тренды пока не устойчивы и для их полноценного формирования требуется время. Поэтому мы полагаем, что на заседании 13 сентября регулятор возьмет паузу и сохранит ставку, продолжив наблюдать за ситуацией", - полагает аналитик. ПРОГНОЗЫ В целом во вторник курс юаня может двигаться у верхней границы диапазона в 12,50-12,75 рубля, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Шепелев из "БКС Мир инвестиций" дает прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже – 12,4-12,8 рубля, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка – 89-91 рубль.
https://1prime.ru/20240909/rynok-851459975.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bec926d2a1f298465444bf38b5904058.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые торги, мосбиржа, курсы валют
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, курсы валют
19:27 09.09.2024
 
Рубль оказался под давлением в начале недели

Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,65 рубля по итогам торгов в понедельник

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ Рубль в понедельник подешевел, юань поднялся до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился более чем на 2 копейки, до 12,65 рубля.
Ноябрьский фьючерс марки Brent поднимается на 0,69%, до 71,55 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля к юаню в начале недели умеренно снизился. В ходе торгов юань находился в коридоре – 12,57-12,69 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 56,888 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.
Рубль в понедельник умеренно слабел против юаня, по официальным курсам ЦБ, российская валюта ослабилась также против доллара и евро, указывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Давление на рубль оказывает снизившееся предложение юаней после сокращения чистых продаж со стороны ЦБ. Номинально для российской валюты негативны и заметно снизившиеся за последнее время цены на нефть, обращает внимание он.
Помимо экспортно-импортной компоненты курс остается под влиянием монетарного фактора – в ближайшую пятницу ЦБ РФ будет принимать решение по ключевой ставке, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"С начала сентября структурный профицит ликвидности в банковском секторе поддерживается на уровне 500-600 миллиардов рублей. При этом с приближением окончания очередного периода усреднения обязательных резервов в ЦБ банки начали активно пополнять корсчета, сокращая ликвидность на депозитах у регулятора", - указывает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".
"С учетом первой рабочей недели в сентябре медианное значение профицита продолжает каждый месяц снижаться. Основным каналом оттока рублевой ликвидности в целом с начала 2024 г. остаются операции Банка России для Минфина по продаже валюты (абсорбируют из системы рубли). При этом в последние месяцы наличные и бюджетный канал также являлись каналами чистого оттока ликвидности, и лишь ЦБ выступал нетто-кредитором банковского сектора", - добавляет он.
Эксперт напоминает, что основным событием недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Текущее инфляционное давление остается повышенным, а проинфляционные риски высокими, что поддерживает достаточно высокую вероятность еще одного повышения ключевой ставки до конца года. В то же время намечаются признаки постепенного замедления экономической и кредитной активности, признаки замедления роста спроса в экономике.
"Дезинфляционные тренды пока не устойчивы и для их полноценного формирования требуется время. Поэтому мы полагаем, что на заседании 13 сентября регулятор возьмет паузу и сохранит ставку, продолжив наблюдать за ситуацией", - полагает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

В целом во вторник курс юаня может двигаться у верхней границы диапазона в 12,50-12,75 рубля, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Шепелев из "БКС Мир инвестиций" дает прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже – 12,4-12,8 рубля, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка – 89-91 рубль.
Котировки, сток
Российский рынок акций вырос на основной сессии в начале недели
19:23
 
Китайский юаньбиржевые торгиМосбиржакурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала