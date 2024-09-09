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"Третий удар по Зеленскому": СМИ раскрыли последствия атаки на Курск - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240909/smi-851440800.html
"Третий удар по Зеленскому": СМИ раскрыли последствия атаки на Курск
"Третий удар по Зеленскому": СМИ раскрыли последствия атаки на Курск - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Третий удар по Зеленскому": СМИ раскрыли последствия атаки на Курск
Ситуация на фронте ухудшается для Украины с каждым днем. Требующее вложения огромного количества ресурсов удержание захваченных территорий в российском... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T11:54+0300
2024-09-09T11:54+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
запад
украина
россия
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ситуация на фронте ухудшается для Украины с каждым днем. Требующее вложения огромного количества ресурсов удержание захваченных территорий в российском приграничье на фоне стремительного продвижения ВС России в Донецкой народной республике может стать еще одним ударом для главы киевского режима, считает колумнист издания National Interest, бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш.Инглиш объяснил, что первым ударом для Киева стало провальное наступление украинских военных в 2023 году. На атаку были возложены большие надежды, так как именно для нее западные союзники поставили огромное количество передовой военной техники и провели обучение украинских соладат.Следующей неудачей стал осенне-зимний период 2023-2024 годов, когда киевский режим предпочел проведение демонстрационных операций поддержке нового плана по мобилизации и концентрации на строительстве укреплений."Трудно не посочувствовать отчаянию Зеленского в войне, которая действительно идет плохо. Однако в какой-то момент перестановок в кабинете министров и отставок будут недостаточно, чтобы снять с себя ответственность за решения, которые сделали ее еще хуже", - резюмировал колумнист.
https://1prime.ru/20240909/perestanovka-851439585.html
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владимир зеленский, всу, запад, украина, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ
11:54 09.09.2024
 
"Третий удар по Зеленскому": СМИ раскрыли последствия атаки на Курск

National Interest: провал ВСУ в Курской области может нанести третий удар по Зеленскому

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ситуация на фронте ухудшается для Украины с каждым днем. Требующее вложения огромного количества ресурсов удержание захваченных территорий в российском приграничье на фоне стремительного продвижения ВС России в Донецкой народной республике может стать еще одним ударом для главы киевского режима, считает колумнист издания National Interest, бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш.
Инглиш объяснил, что первым ударом для Киева стало провальное наступление украинских военных в 2023 году. На атаку были возложены большие надежды, так как именно для нее западные союзники поставили огромное количество передовой военной техники и провели обучение украинских соладат.
Следующей неудачей стал осенне-зимний период 2023-2024 годов, когда киевский режим предпочел проведение демонстрационных операций поддержке нового плана по мобилизации и концентрации на строительстве укреплений.
"Трудно не посочувствовать отчаянию Зеленского в войне, которая действительно идет плохо. Однако в какой-то момент перестановок в кабинете министров и отставок будут недостаточно, чтобы снять с себя ответственность за решения, которые сделали ее еще хуже", - резюмировал колумнист.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
"В недоумении". Попытка Зеленского проявить силу удивила Запад
11:00
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУЗАПАДУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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