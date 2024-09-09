https://1prime.ru/20240909/smi-851440800.html

"Третий удар по Зеленскому": СМИ раскрыли последствия атаки на Курск

"Третий удар по Зеленскому": СМИ раскрыли последствия атаки на Курск - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Третий удар по Зеленскому": СМИ раскрыли последствия атаки на Курск

Ситуация на фронте ухудшается для Украины с каждым днем. Требующее вложения огромного количества ресурсов удержание захваченных территорий в российском... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T11:54+0300

2024-09-09T11:54+0300

2024-09-09T11:54+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

всу

запад

украина

россия

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ситуация на фронте ухудшается для Украины с каждым днем. Требующее вложения огромного количества ресурсов удержание захваченных территорий в российском приграничье на фоне стремительного продвижения ВС России в Донецкой народной республике может стать еще одним ударом для главы киевского режима, считает колумнист издания National Interest, бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш.Инглиш объяснил, что первым ударом для Киева стало провальное наступление украинских военных в 2023 году. На атаку были возложены большие надежды, так как именно для нее западные союзники поставили огромное количество передовой военной техники и провели обучение украинских соладат.Следующей неудачей стал осенне-зимний период 2023-2024 годов, когда киевский режим предпочел проведение демонстрационных операций поддержке нового плана по мобилизации и концентрации на строительстве укреплений."Трудно не посочувствовать отчаянию Зеленского в войне, которая действительно идет плохо. Однако в какой-то момент перестановок в кабинете министров и отставок будут недостаточно, чтобы снять с себя ответственность за решения, которые сделали ее еще хуже", - резюмировал колумнист.

https://1prime.ru/20240909/perestanovka-851439585.html

запад

украина

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владимир зеленский, всу, запад, украина, россия