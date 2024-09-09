https://1prime.ru/20240909/smi-851451455.html
Конфликт на Украине можно было бы давно остановить, если бы не одно но
Конфликт на Украине можно было бы давно остановить, если бы не одно но - 09.09.2024, ПРАЙМ
Конфликт на Украине можно было бы давно остановить, если бы не одно но
Западные новостные агентства и телеканалы предпочитают не показывать неудобную правду о том, что на самом деле происходит на Украине. Если бы СМИ объективно и... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:40+0300
2024-09-09T15:40+0300
2024-09-09T15:40+0300
спецоперация на украине
сми
запад
украина
медиа
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847181759_0:109:2730:1645_1920x0_80_0_0_7877e4b85c53069541385db8e7a8f8ea.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Западные новостные агентства и телеканалы предпочитают не показывать неудобную правду о том, что на самом деле происходит на Украине. Если бы СМИ объективно и профессионально освещали ситуацию со всех сторон, конфликт можно было бы давно остановить, считает бывший чиновник Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон. Его слова приводит издание The Hill.Эксперт утверждает, что западные СМИ стали трансляторами государственной пропаганды, предав тем самым главные ценности любых медиа - честность и объективность. Автор отметил, что в статьях практически невозможно увидеть правдивую информацию о количествах жертв на фронте или реальных потерях ВСУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНесмотря на то, что журналистика предполагает беспристрастное отношение к информации, многие новостные сотрудники на Западе забывают об этом. "Я понимаю, что они могут “решительно осуждать” Владимира Путина и Россию или могут люто ненавидеть бывшего президента Дональда Трампа. Но правила избранной ими профессии требуют глушить в себе предрассудки и ставить во главу угла объективные факты", - подчеркивает экс-чиновник.Однако столь ярая борьба за однобокую правду едва ли по-настоящему помогает украинцам, ежедневно страдающим от продолжения конфликта. По сути, считает, Маккиннон, продолжающийся в СМИ самообман лишь больше затягивает военные действия, которые забирают жизни простых граждан.Он также отметил и то, что для многих западных лидеров - США, Великобритании и других стран - украинцы превратились в "дешевый расходный материал, которым можно пожертвовать в опосредованной войне против Путина и России". Автор попросил задать себе вопрос о том, что действительно поможет в завершении кровопролития - пропаганда или освещение правды.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240909/sanktsii-851448504.html
запад
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847181759_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_c5ce4970ce4883401acea7f312eb245c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сми, запад, украина, медиа, сша
Спецоперация на Украине, СМИ, ЗАПАД, УКРАИНА, Медиа, США
Конфликт на Украине можно было бы давно остановить, если бы не одно но
The Hill: западные СМИ отвергли объективность в освещении конфликта на Украине
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.
Западные новостные агентства и телеканалы предпочитают не показывать неудобную правду о том, что на самом деле происходит на Украине. Если бы СМИ объективно и профессионально освещали ситуацию со всех сторон, конфликт можно было бы давно остановить, считает бывший чиновник Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон. Его слова приводит издание The Hill
.
Эксперт утверждает, что западные СМИ стали трансляторами государственной пропаганды, предав тем самым главные ценности любых медиа - честность и объективность. Автор отметил, что в статьях практически невозможно увидеть правдивую информацию о количествах жертв на фронте или реальных потерях ВСУ.
Несмотря на то, что журналистика предполагает беспристрастное отношение к информации, многие новостные сотрудники на Западе забывают об этом. "Я понимаю, что они могут “решительно осуждать” Владимира Путина и Россию или могут люто ненавидеть бывшего президента Дональда Трампа. Но правила избранной ими профессии требуют глушить в себе предрассудки и ставить во главу угла объективные факты", - подчеркивает экс-чиновник.
Однако столь ярая борьба за однобокую правду едва ли по-настоящему помогает украинцам, ежедневно страдающим от продолжения конфликта. По сути, считает, Маккиннон, продолжающийся в СМИ самообман лишь больше затягивает военные действия, которые забирают жизни простых граждан.
Политолог из США назвал причину введения санкций против российских СМИ
Он также отметил и то, что для многих западных лидеров - США, Великобритании и других стран - украинцы превратились в "дешевый расходный материал, которым можно пожертвовать в опосредованной войне против Путина и России". Автор попросил задать себе вопрос о том, что действительно поможет в завершении кровопролития - пропаганда или освещение правды.