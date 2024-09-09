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Конфликт на Украине можно было бы давно остановить, если бы не одно но

Конфликт на Украине можно было бы давно остановить, если бы не одно но - 09.09.2024, ПРАЙМ

Конфликт на Украине можно было бы давно остановить, если бы не одно но

Западные новостные агентства и телеканалы предпочитают не показывать неудобную правду о том, что на самом деле происходит на Украине. Если бы СМИ объективно и... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T15:40+0300

2024-09-09T15:40+0300

2024-09-09T15:40+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Западные новостные агентства и телеканалы предпочитают не показывать неудобную правду о том, что на самом деле происходит на Украине. Если бы СМИ объективно и профессионально освещали ситуацию со всех сторон, конфликт можно было бы давно остановить, считает бывший чиновник Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон. Его слова приводит издание The Hill.Эксперт утверждает, что западные СМИ стали трансляторами государственной пропаганды, предав тем самым главные ценности любых медиа - честность и объективность. Автор отметил, что в статьях практически невозможно увидеть правдивую информацию о количествах жертв на фронте или реальных потерях ВСУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНесмотря на то, что журналистика предполагает беспристрастное отношение к информации, многие новостные сотрудники на Западе забывают об этом. "Я понимаю, что они могут “решительно осуждать” Владимира Путина и Россию или могут люто ненавидеть бывшего президента Дональда Трампа. Но правила избранной ими профессии требуют глушить в себе предрассудки и ставить во главу угла объективные факты", - подчеркивает экс-чиновник.Однако столь ярая борьба за однобокую правду едва ли по-настоящему помогает украинцам, ежедневно страдающим от продолжения конфликта. По сути, считает, Маккиннон, продолжающийся в СМИ самообман лишь больше затягивает военные действия, которые забирают жизни простых граждан.Он также отметил и то, что для многих западных лидеров - США, Великобритании и других стран - украинцы превратились в "дешевый расходный материал, которым можно пожертвовать в опосредованной войне против Путина и России". Автор попросил задать себе вопрос о том, что действительно поможет в завершении кровопролития - пропаганда или освещение правды.Полный текст читайте на ИноСМИ

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сми, запад, украина, медиа, сша