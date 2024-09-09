https://1prime.ru/20240909/ssha-851456479.html

"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине

"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине

Вашингтон организовал государственный переворот и украинский конфликт, чтобы получить дорогостоящие ресурсы, считает норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T17:33+0300

2024-09-09T17:33+0300

2024-09-09T17:33+0300

спецоперация на украине

сша

украина

россия

полезные ископаемые

военная помощь украине

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вашингтон организовал государственный переворот и украинский конфликт, чтобы получить дорогостоящие ресурсы, считает норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом он написал в соцсети X."В качестве "помощи" Украине были устроены переворот, чистка в ее политическом аппарате, СМИ и культуре, фальсификация выборов, начало войны и срыв мирных соглашений", — объяснил эксперт, подчеркнув, что тем самым США не только смогут значительно ослабить своего стратегического противника чужими руками, но и получат контроль над расположенными на территории Украины полезными ископаемыми, общая стоимость которых превышает 12 трлн долларов.Дизен добавил, что в Белом доме всегда рассматривали Киев, как инструмент в борьбе с Россией. Ценные ископаемые же являются приятным бонусом для американской верхушки.

https://1prime.ru/20240909/vybory-851455378.html

сша

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сша, украина, россия, полезные ископаемые, военная помощь украине