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"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине
"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине
Вашингтон организовал государственный переворот и украинский конфликт, чтобы получить дорогостоящие ресурсы, считает норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T17:33+0300
2024-09-09T17:33+0300
2024-09-09T17:33+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вашингтон организовал государственный переворот и украинский конфликт, чтобы получить дорогостоящие ресурсы, считает норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом он написал в соцсети X."В качестве "помощи" Украине были устроены переворот, чистка в ее политическом аппарате, СМИ и культуре, фальсификация выборов, начало войны и срыв мирных соглашений", — объяснил эксперт, подчеркнув, что тем самым США не только смогут значительно ослабить своего стратегического противника чужими руками, но и получат контроль над расположенными на территории Украины полезными ископаемыми, общая стоимость которых превышает 12 трлн долларов.Дизен добавил, что в Белом доме всегда рассматривали Киев, как инструмент в борьбе с Россией. Ценные ископаемые же являются приятным бонусом для американской верхушки.
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сша, украина, россия, полезные ископаемые, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, полезные ископаемые, военная помощь Украине
"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине
Профессор Дизен: США устроили конфликт на Украине ради ценных ресурсов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.
Вашингтон организовал государственный переворот и украинский конфликт, чтобы получить дорогостоящие ресурсы, считает норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом он написал в соцсети X
.
"В качестве "помощи" Украине были устроены переворот, чистка в ее политическом аппарате, СМИ и культуре, фальсификация выборов, начало войны и срыв мирных соглашений", — объяснил эксперт, подчеркнув, что тем самым США не только смогут значительно ослабить своего стратегического противника чужими руками, но и получат контроль над расположенными на территории Украины полезными ископаемыми, общая стоимость которых превышает 12 трлн долларов.
Дизен добавил, что в Белом доме всегда рассматривали Киев, как инструмент в борьбе с Россией. Ценные ископаемые же являются приятным бонусом для американской верхушки.
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