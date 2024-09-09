https://1prime.ru/20240909/svo-851435732.html

"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь

"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь - 09.09.2024, ПРАЙМ

"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь

Вооруженные силы Украины несут огромные потери в живой силе, в том числе в связи с дезертирством с фронта. Это в интервью журналу Economist признал... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T08:34+0300

2024-09-09T08:34+0300

2024-09-09T08:35+0300

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всу

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины несут огромные потери в живой силе, в том числе в связи с дезертирством с фронта. Это в интервью журналу Economist признал военнослужащий 59-й мотопехотной бригады украинской армии Юрий.В частности, он рассказал: "За три дня сотня (военнослужащих — прим. ред.) превратилась в ноль"."Кто-то сбежал, кто-то погиб", — добавил Юрий, чей рассказ цитируется в статье.По его словам, в Донбассе командиры бросают на передовую неопытных солдат в качестве подкрепления, в результате такое подкрепление полностью уничтожается.Также авторы Economist побеседовали с танкистом с позывным "Физик" из 68-й егерской бригады. Он, со своей стороны, посетовал, что авиация и артиллерия ВС России работают крайне эффективно.Со ссылкой на слова "Физика" в статье отмечается, что "российская авиация и артиллерия реагируют чуть ли не в реальном времени; все, что движется и не защищено, уничтожается".

https://1prime.ru/20240908/rossiya-851431939.html

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всу, донбасс, потери