Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240909/svo-851435732.html
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь - 09.09.2024, ПРАЙМ
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь
Вооруженные силы Украины несут огромные потери в живой силе, в том числе в связи с дезертирством с фронта. Это в интервью журналу Economist признал... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T08:34+0300
2024-09-09T08:35+0300
спецоперация на украине
всу
донбасс
потери
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850955584_0:66:1637:986_1920x0_80_0_0_7d9dedb15f968e44ad02c169c6c62d0c.jpg
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины несут огромные потери в живой силе, в том числе в связи с дезертирством с фронта. Это в интервью журналу Economist признал военнослужащий 59-й мотопехотной бригады украинской армии Юрий.В частности, он рассказал: "За три дня сотня (военнослужащих — прим. ред.) превратилась в ноль"."Кто-то сбежал, кто-то погиб", — добавил Юрий, чей рассказ цитируется в статье.По его словам, в Донбассе командиры бросают на передовую неопытных солдат в качестве подкрепления, в результате такое подкрепление полностью уничтожается.Также авторы Economist побеседовали с танкистом с позывным "Физик" из 68-й егерской бригады. Он, со своей стороны, посетовал, что авиация и артиллерия ВС России работают крайне эффективно.Со ссылкой на слова "Физика" в статье отмечается, что "российская авиация и артиллерия реагируют чуть ли не в реальном времени; все, что движется и не защищено, уничтожается".
https://1prime.ru/20240908/rossiya-851431939.html
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850955584_0:0:1315:986_1920x0_80_0_0_7c56a2cc7973f85b51713da4c418bf3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, донбасс, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, потери
08:34 09.09.2024 (обновлено: 08:35 09.09.2024)
 
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь

Economist: ВСУ несут большие потери, в том числе из-за дезертирства с передовой

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУдары по силам ВСУ в Курской области
Удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины несут огромные потери в живой силе, в том числе в связи с дезертирством с фронта. Это в интервью журналу Economist признал военнослужащий 59-й мотопехотной бригады украинской армии Юрий.
В частности, он рассказал: "За три дня сотня (военнослужащих — прим. ред.) превратилась в ноль".
"Кто-то сбежал, кто-то погиб", — добавил Юрий, чей рассказ цитируется в статье.
По его словам, в Донбассе командиры бросают на передовую неопытных солдат в качестве подкрепления, в результате такое подкрепление полностью уничтожается.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ
Вчера, 23:55
Также авторы Economist побеседовали с танкистом с позывным "Физик" из 68-й егерской бригады. Он, со своей стороны, посетовал, что авиация и артиллерия ВС России работают крайне эффективно.
Со ссылкой на слова "Физика" в статье отмечается, что "российская авиация и артиллерия реагируют чуть ли не в реальном времени; все, что движется и не защищено, уничтожается".
 
Спецоперация на УкраинеВСУДОНБАССпотери
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала