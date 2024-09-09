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"Злость украинцев". В США предупредили о финальном ударе по Зеленскому
"Злость украинцев". В США предупредили о финальном ударе по Зеленскому - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Злость украинцев". В США предупредили о финальном ударе по Зеленскому
Из-за провала операции Вооруженных сил Украины в Курской области "злость украинцев на Зеленского может достигнуть критического значения", предупреждает в... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T09:13+0300
2024-09-09T09:13+0300
2024-09-09T09:14+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
курская область
украинцы
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Из-за провала операции Вооруженных сил Украины в Курской области "злость украинцев на Зеленского может достигнуть критического значения", предупреждает в материале для издания National Interest экс-аналитик Минобороны США Роберт Инглиш.По его оценке, многие украинцы обвиняют именно Владимира Зеленский в провале двух предшествующих крупных кампаний. Поэтому, если атака на Курскую область "превратится в удержание территорий дорогой ценой", в то время как ВСУ теряют ключевые города в Донбассе, "злость украинцев рискует достигнуть критического значения" и, как считает Инглиш, "может стать финальным ударом для Зеленского".На сегодняшний день граждане Украины склонны обвинять Зеленского и его окружение во всех проблемах страны, утверждается в статье.Подытоживая, экс-аналитик Пентагона прогнозирует, что "в какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно, чтобы уклоняться от ответственности".
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владимир зеленский, курская область, украинцы
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Курская область, украинцы
"Злость украинцев". В США предупредили о финальном ударе по Зеленскому
NI: провал операции под Курском может стать для Зеленского финальным ударом
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ.
Из-за провала операции Вооруженных сил Украины в Курской области "злость украинцев на Зеленского может достигнуть критического значения", предупреждает в материале для издания National Interest
экс-аналитик Минобороны США Роберт Инглиш.
По его оценке, многие украинцы обвиняют именно Владимира Зеленский в провале двух предшествующих крупных кампаний. Поэтому, если атака на Курскую область "превратится в удержание территорий дорогой ценой", в то время как ВСУ теряют ключевые города в Донбассе, "злость украинцев рискует достигнуть критического значения" и, как считает Инглиш, "может стать финальным ударом для Зеленского".
На сегодняшний день граждане Украины склонны обвинять Зеленского и его окружение во всех проблемах страны, утверждается в статье.
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры
Подытоживая, экс-аналитик Пентагона прогнозирует, что "в какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно, чтобы уклоняться от ответственности".