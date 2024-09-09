https://1prime.ru/20240909/uaz-851451618.html

Для водителей УАЗов запустили эксклюзивные полисы КАСКО

Для водителей УАЗов запустили эксклюзивные полисы КАСКО - 09.09.2024, ПРАЙМ

Для водителей УАЗов запустили эксклюзивные полисы КАСКО

Ульяновский автомобильный завод выпустил для покупателей своих машин специальную страховую программу. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сообщение... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T15:47+0300

2024-09-09T15:47+0300

2024-09-09T15:51+0300

экономика

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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод выпустил для покупателей своих машин специальную страховую программу. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сообщение предприятия.Отмечается, что полис "УАЗ КАСКО+" помимо традиционных рисков включает в себя покрытие ущерба от опрокидывания, провала под грунт или лед, наездов на деревья, камни и иные природные препятствия, а также от повреждения животными, техногенных аварий, гидроударов и самовозгорания.Разработчиками данной программы являются российский F&I-сервис "FAST.Авто" и несколько страховых фирм. В публикации сказано, что договор по программе может заключить на один год являющееся владельцем нового УАЗа физическое или юридическое лицо. При возникновении страхового случая ремонт в обязательном порядке должен производиться на станции техобслуживания официального дилера, пишет издание. Кроме того, есть возможность применения франшизы, сообщили "Известия".

https://1prime.ru/20240908/voyah-851424412.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, уаз, каско