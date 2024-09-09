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Для водителей УАЗов запустили эксклюзивные полисы КАСКО - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Для водителей УАЗов запустили эксклюзивные полисы КАСКО
Для водителей УАЗов запустили эксклюзивные полисы КАСКО - 09.09.2024, ПРАЙМ
Для водителей УАЗов запустили эксклюзивные полисы КАСКО
Ульяновский автомобильный завод выпустил для покупателей своих машин специальную страховую программу. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сообщение... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:47+0300
2024-09-09T15:51+0300
экономика
россия
авто
уаз
каско
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод выпустил для покупателей своих машин специальную страховую программу. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сообщение предприятия.Отмечается, что полис "УАЗ КАСКО+" помимо традиционных рисков включает в себя покрытие ущерба от опрокидывания, провала под грунт или лед, наездов на деревья, камни и иные природные препятствия, а также от повреждения животными, техногенных аварий, гидроударов и самовозгорания.Разработчиками данной программы являются российский F&amp;I-сервис "FAST.Авто" и несколько страховых фирм. В публикации сказано, что договор по программе может заключить на один год являющееся владельцем нового УАЗа физическое или юридическое лицо. При возникновении страхового случая ремонт в обязательном порядке должен производиться на станции техобслуживания официального дилера, пишет издание. Кроме того, есть возможность применения франшизы, сообщили "Известия".
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россия, авто, уаз, каско
Экономика, РОССИЯ, Авто, УАЗ, каско
15:47 09.09.2024 (обновлено: 15:51 09.09.2024)
 
Для водителей УАЗов запустили эксклюзивные полисы КАСКО

"Известия": автомобили УАЗ получат специальный полис КАСКО для бездорожья

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль УАЗ Патриот
Автомобиль УАЗ Патриот - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод выпустил для покупателей своих машин специальную страховую программу. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сообщение предприятия.
Отмечается, что полис "УАЗ КАСКО+" помимо традиционных рисков включает в себя покрытие ущерба от опрокидывания, провала под грунт или лед, наездов на деревья, камни и иные природные препятствия, а также от повреждения животными, техногенных аварий, гидроударов и самовозгорания.
Разработчиками данной программы являются российский F&I-сервис "FAST.Авто" и несколько страховых фирм.
В публикации сказано, что договор по программе может заключить на один год являющееся владельцем нового УАЗа физическое или юридическое лицо. При возникновении страхового случая ремонт в обязательном порядке должен производиться на станции техобслуживания официального дилера, пишет издание.
Кроме того, есть возможность применения франшизы, сообщили "Известия".
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