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РФ и Узбекистан планируют новый проект по развитию добычи угля
РФ и Узбекистан планируют новый проект по развитию добычи угля - 09.09.2024, ПРАЙМ
РФ и Узбекистан планируют новый проект по развитию добычи угля
Россия и Узбекистан намерены запустить новый проект по развитию добычи и переработки угля и производству на его базе электроэнергии, в реализации проекта... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T22:10+0300
2024-09-09T22:10+0300
2024-09-09T22:10+0300
энергетика
россия
узбекистан
добыча угля
переработка
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан намерены запустить новый проект по развитию добычи и переработки угля и производству на его базе электроэнергии, в реализации проекта заинтересована российская "Интер РАО", сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Новый проект по развитию добычи, переработки угля и производству электроэнергии на базе угля. Мы тоже договорились, что мы вместе это все быстро будем отрабатывать", - рассказал Цивилев журналистам после заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана. Он отметил, что министры энергетики двух стран в рамках заседания выступили с просьбой поддержать решение существующих проблемных вопросов, в том числе относительно этого проекта. По словам министра, инвестировать в проект может российская компания "Интер РАО". "Пока рассматриваем "Интер РАО", который войдет в этот проект, он заинтересован в этом", - добавил Цивилев. Он уточнил, что конкретные детали будут обсуждаться и прорабатываться. "Самое главное, что стороны готовы подписать меморандум, чтобы это быстро отрабатывать", - подчеркнул министр энергетики РФ.Он также сообщил, что стороны проработают включение российского "Системного оператора" (СО) в единую энергетическую систему Центральной Азии, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность и управлять перетоками электроэнергии между странами в случае кризиса.Цивилев отметил успешное сотрудничество по линии министерств энергетики двух стран. По его словам, они с узбекистанским коллегой предварительно договорились по существующим проблемным вопросам и вместе намерены решить их в кратчайшие сроки."По сути, сегодня было наше совместное заявление двух министерств с просьбой поддержать быстрое решение этих проблем. Это чтобы "Системный оператор" вошел - есть отдельная система Центральной Азии, куда мы пока еще не входим, но мы должны войти, чтобы вместе управлять единой энергетической системой Центральной Азии. Мы с ней связаны, но в нее не входим. Узбекская сторона полностью это поддерживает, мы в ближайшее время это сделаем", - сказал Цивилев после заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.На просьбу уточнить, идет ли речь о вопросах экспорта электроэнергии в регионе, он отметил, что решение связано не только с этим."В том числе, но больше управление перетоками... Если вдруг у кого-то что-то происходит, чтобы мы могли быстро поддержать перетоком из соседней страны, чтобы сбалансировать", - пояснил глава Минэнерго, напомнив, в частности, о возникшем в Узбекистане несколько лет назад зимнем энергокризисе.По его словам, это решение важно для совместного обеспечения безопасности системы в случае подобных природных кризисов.
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россия, узбекистан, добыча угля, переработка
Энергетика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, добыча угля, переработка
РФ и Узбекистан планируют новый проект по развитию добычи угля
Цивилев: РФ и Узбекистан планируют проект по развитию добычи и переработки угля
ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан намерены запустить новый проект по развитию добычи и переработки угля и производству на его базе электроэнергии, в реализации проекта заинтересована российская "Интер РАО", сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Новый проект по развитию добычи, переработки угля и производству электроэнергии на базе угля. Мы тоже договорились, что мы вместе это все быстро будем отрабатывать", - рассказал Цивилев журналистам после заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.
Он отметил, что министры энергетики двух стран в рамках заседания выступили с просьбой поддержать решение существующих проблемных вопросов, в том числе относительно этого проекта.
По словам министра, инвестировать в проект может российская компания "Интер РАО".
"Пока рассматриваем "Интер РАО", который войдет в этот проект, он заинтересован в этом", - добавил Цивилев.
Он уточнил, что конкретные детали будут обсуждаться и прорабатываться.
"Самое главное, что стороны готовы подписать меморандум, чтобы это быстро отрабатывать", - подчеркнул министр энергетики РФ.
Он также сообщил, что стороны проработают включение российского "Системного оператора" (СО) в единую энергетическую систему Центральной Азии, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность и управлять перетоками электроэнергии между странами в случае кризиса.
Цивилев отметил успешное сотрудничество по линии министерств энергетики двух стран. По его словам, они с узбекистанским коллегой предварительно договорились по существующим проблемным вопросам и вместе намерены решить их в кратчайшие сроки.
"По сути, сегодня было наше совместное заявление двух министерств с просьбой поддержать быстрое решение этих проблем. Это чтобы "Системный оператор" вошел - есть отдельная система Центральной Азии, куда мы пока еще не входим, но мы должны войти, чтобы вместе управлять единой энергетической системой Центральной Азии. Мы с ней связаны, но в нее не входим. Узбекская сторона полностью это поддерживает, мы в ближайшее время это сделаем", - сказал Цивилев после заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.
На просьбу уточнить, идет ли речь о вопросах экспорта электроэнергии в регионе, он отметил, что решение связано не только с этим.
"В том числе, но больше управление перетоками... Если вдруг у кого-то что-то происходит, чтобы мы могли быстро поддержать перетоком из соседней страны, чтобы сбалансировать", - пояснил глава Минэнерго, напомнив, в частности, о возникшем в Узбекистане несколько лет назад зимнем энергокризисе.
По его словам, это решение важно для совместного обеспечения безопасности системы в случае подобных природных кризисов.
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