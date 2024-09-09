https://1prime.ru/20240909/ulovka-851436692.html
В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой
В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой
Заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что пришло время начать мирные переговоры с Москвой по украинскому конфликту, являются уловкой, считает депутат | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T09:23+0300
2024-09-09T09:23+0300
2024-09-09T09:23+0300
спецоперация на украине
сша
запад
украина
олаф шольц
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/65/841766530_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1b2c980388c36afb5842155eaa55fd45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что пришло время начать мирные переговоры с Москвой по украинскому конфликту, являются уловкой, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку", - объяснил Белик в разговоре с новостным агентством РИА Новости. Депутат подчеркнул, что на самом деле Запад не заинтересован в проведении мирных переговоров по урегулированию конфликта. Единственная цель киевских союзников - получение со стороны Москвы уступок по Украине.Белик обратил внимание, что конфликт выгоден для Штатов, являющихся крупнейшим поставщиком оружия. Европейские же страны не могут возразить и пойти против планов Вашингтона.
https://1prime.ru/20240909/peregovory-851436139.html
сша
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/65/841766530_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0bb40fb0354e89ba530e7873c278a50b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, запад, украина, олаф шольц, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, США, ЗАПАД, УКРАИНА, Олаф Шольц, мирные переговоры
В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой
Депутат Белик назвал слова Шольца о переговорах с Россией по Украине уловкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что пришло время начать мирные переговоры с Москвой по украинскому конфликту, являются уловкой, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку", - объяснил Белик в разговоре с новостным агентством РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что на самом деле Запад не заинтересован в проведении мирных переговоров по урегулированию конфликта. Единственная цель киевских союзников - получение со стороны Москвы уступок по Украине.
Белик обратил внимание, что конфликт выгоден для Штатов, являющихся крупнейшим поставщиком оружия. Европейские же страны не могут возразить и пойти против планов Вашингтона.
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры