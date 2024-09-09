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В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой

В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой

Заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что пришло время начать мирные переговоры с Москвой по украинскому конфликту, являются уловкой, считает депутат | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T09:23+0300

2024-09-09T09:23+0300

2024-09-09T09:23+0300

спецоперация на украине

сша

запад

украина

олаф шольц

мирные переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что пришло время начать мирные переговоры с Москвой по украинскому конфликту, являются уловкой, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку", - объяснил Белик в разговоре с новостным агентством РИА Новости. Депутат подчеркнул, что на самом деле Запад не заинтересован в проведении мирных переговоров по урегулированию конфликта. Единственная цель киевских союзников - получение со стороны Москвы уступок по Украине.Белик обратил внимание, что конфликт выгоден для Штатов, являющихся крупнейшим поставщиком оружия. Европейские же страны не могут возразить и пойти против планов Вашингтона.

https://1prime.ru/20240909/peregovory-851436139.html

сша

запад

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сша, запад, украина, олаф шольц, мирные переговоры