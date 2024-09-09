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В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой
В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой
Заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что пришло время начать мирные переговоры с Москвой по украинскому конфликту, являются уловкой, считает депутат | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T09:23+0300
2024-09-09T09:23+0300
спецоперация на украине
сша
запад
украина
олаф шольц
мирные переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что пришло время начать мирные переговоры с Москвой по украинскому конфликту, являются уловкой, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку", - объяснил Белик в разговоре с новостным агентством РИА Новости. Депутат подчеркнул, что на самом деле Запад не заинтересован в проведении мирных переговоров по урегулированию конфликта. Единственная цель киевских союзников - получение со стороны Москвы уступок по Украине.Белик обратил внимание, что конфликт выгоден для Штатов, являющихся крупнейшим поставщиком оружия. Европейские же страны не могут возразить и пойти против планов Вашингтона.
https://1prime.ru/20240909/peregovory-851436139.html
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сша, запад, украина, олаф шольц, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, США, ЗАПАД, УКРАИНА, Олаф Шольц, мирные переговоры
09:23 09.09.2024
 
В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой

Депутат Белик назвал слова Шольца о переговорах с Россией по Украине уловкой

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что пришло время начать мирные переговоры с Москвой по украинскому конфликту, являются уловкой, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку", - объяснил Белик в разговоре с новостным агентством РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что на самом деле Запад не заинтересован в проведении мирных переговоров по урегулированию конфликта. Единственная цель киевских союзников - получение со стороны Москвы уступок по Украине.
Белик обратил внимание, что конфликт выгоден для Штатов, являющихся крупнейшим поставщиком оружия. Европейские же страны не могут возразить и пойти против планов Вашингтона.
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Спецоперация на УкраинеСШАЗАПАДУКРАИНАОлаф Шольцмирные переговоры
 
 
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