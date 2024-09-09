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"Это не военная подготовка". В США рассказали о текущем состоянии ВСУ - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Это не военная подготовка". В США рассказали о текущем состоянии ВСУ
"Это не военная подготовка". В США рассказали о текущем состоянии ВСУ - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Это не военная подготовка". В США рассказали о текущем состоянии ВСУ
ВСУ совершают отчаянные и поспешные шаги, пытаясь компенсировать большие потери личного состава. Это негативно отражается на качестве подготовки новобранцев... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T23:46+0300
2024-09-09T23:46+0300
спецоперация на украине
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дезертирство
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. ВСУ совершают отчаянные и поспешные шаги, пытаясь компенсировать большие потери личного состава. Это негативно отражается на качестве подготовки новобранцев. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Он отметил, что в сети можно найти много видеороликов, на которых украинские вербовщики "хватают людей, избивают их и заталкивают в кузов автомобиля для отправки на "военную подготовку". "Этим ребятам повезет, если им дадут хотя бы две недели на обучение, прежде чем их швырнут на фронт. Но это не военная подготовка — это просто отработка базовых действий", — пояснил эксперт.Джонсон считает, что никакое количество поспешно подготовленных новобранцев не способно восполнить дефицит личного состава на фоне многочисленных потерь и случаев дезертирства в рядах ВСУ.Учитывая число дезертиров и погибших, неважно, сколько еще людей смогут набрать ВСУ, так как "потери от этих двух факторов лишь продолжат уменьшать общее количество украинской силы, а не увеличивать", заключил Джонсон.Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Владимир Зеленский не раскрывает настоящие масштабы дезертирства среди украинских военных. По ее словам, число бежавших солдат может превышать 200 тысяч человек.
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всу, дезертирство, потери, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, дезертирство, потери, СВО
23:46 09.09.2024
 
"Это не военная подготовка". В США рассказали о текущем состоянии ВСУ

Джонсон: ВСУ ускоряют подготовку новобранцев, но не могут возместить потери

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 сен ПРАЙМ. ВСУ совершают отчаянные и поспешные шаги, пытаясь компенсировать большие потери личного состава. Это негативно отражается на качестве подготовки новобранцев. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что в сети можно найти много видеороликов, на которых украинские вербовщики "хватают людей, избивают их и заталкивают в кузов автомобиля для отправки на "военную подготовку".
"Этим ребятам повезет, если им дадут хотя бы две недели на обучение, прежде чем их швырнут на фронт. Но это не военная подготовка — это просто отработка базовых действий", — пояснил эксперт.
Джонсон считает, что никакое количество поспешно подготовленных новобранцев не способно восполнить дефицит личного состава на фоне многочисленных потерь и случаев дезертирства в рядах ВСУ.
Учитывая число дезертиров и погибших, неважно, сколько еще людей смогут набрать ВСУ, так как "потери от этих двух факторов лишь продолжат уменьшать общее количество украинской силы, а не увеличивать", заключил Джонсон.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Владимир Зеленский не раскрывает настоящие масштабы дезертирства среди украинских военных. По ее словам, число бежавших солдат может превышать 200 тысяч человек.
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Спецоперация на УкраинеВСУдезертирствопотериСВО
 
 
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