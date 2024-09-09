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Самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии
Самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии - 09.09.2024, ПРАЙМ
Самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии
Экс-глава Минэнерго России Николай Шульгинов (самовыдвижение) побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии. Ценризбирком сообщает,... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T06:25+0300
2024-09-09T06:29+0300
политика
хакасия
госдума
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Экс-глава Минэнерго России Николай Шульгинов (самовыдвижение) побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии. Ценризбирком сообщает, что после обработки 100% бюллетеней Шульгигнов набирает 55,31% голосов.Второе место занял Владимир Смышляев от партии "Справедливая Россия - За правду" с результатом 29,80%, третье - Михаил Гайдай от "Партии За!", получив 3,09% голосов.
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хакасия, госдума
Политика, ХАКАСИЯ, Госдума
06:25 09.09.2024 (обновлено: 06:29 09.09.2024)
 
Самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии

ЦИК6: самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРегионы России. Республика Хакасия
Регионы России. Республика Хакасия - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Экс-глава Минэнерго России Николай Шульгинов (самовыдвижение) побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии. Ценризбирком сообщает, что после обработки 100% бюллетеней Шульгигнов набирает 55,31% голосов.
Второе место занял Владимир Смышляев от партии "Справедливая Россия - За правду" с результатом 29,80%, третье - Михаил Гайдай от "Партии За!", получив 3,09% голосов.
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