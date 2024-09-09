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Самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии
Самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии - 09.09.2024, ПРАЙМ
Самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии
Экс-глава Минэнерго России Николай Шульгинов (самовыдвижение) побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии. Ценризбирком сообщает,... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T06:25+0300
2024-09-09T06:25+0300
2024-09-09T06:29+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Экс-глава Минэнерго России Николай Шульгинов (самовыдвижение) побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии. Ценризбирком сообщает, что после обработки 100% бюллетеней Шульгигнов набирает 55,31% голосов.Второе место занял Владимир Смышляев от партии "Справедливая Россия - За правду" с результатом 29,80%, третье - Михаил Гайдай от "Партии За!", получив 3,09% голосов.
https://1prime.ru/20240908/smirnov-851431333.html
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хакасия, госдума
Политика, ХАКАСИЯ, Госдума
Самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии
ЦИК6: самовыдвиженец Шульгинов побеждает на довыборах в Госдуму в Хакасии
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Экс-глава Минэнерго России Николай Шульгинов (самовыдвижение) побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии. Ценризбирком сообщает, что после обработки 100% бюллетеней Шульгигнов набирает 55,31% голосов.
Второе место занял Владимир Смышляев от партии "Справедливая Россия - За правду" с результатом 29,80%, третье - Михаил Гайдай от "Партии За!", получив 3,09% голосов.
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