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Курс рубля к юаню продолжает умеренно снижаться

Курс рубля к юаню продолжает умеренно снижаться - 09.09.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню продолжает умеренно снижаться

Рубль в понедельник умеренно снижается, курс юаня подрастает до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T16:44+0300

2024-09-09T16:44+0300

2024-09-09T16:45+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Рубль в понедельник умеренно снижается, курс юаня подрастает до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" к 16.23 мск поднимается на 3 копейки, до 12,65 рубля. Ноябрьский фьючерс марки Brent поднимается на 0,24%, до 71,23 доллара за баррель. РУБЛЬ ПОД НЕБОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню в первый рабочий день недели умеренно снижается. В ходе торгов юань находится в коридоре – 12,57-12,69 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 48,95 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль на старте торгов испытал резкую просадку, но быстро восстановился. В середине сессии произошло ускорение восходящего движения, но этот импульс не получил развития. Российская валюта сдала позиции к китайской, однако пока сохраняет небольшие дневные достижения", - говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В то же время фьючерсы на другие ключевые валютные пары находятся в хорошем плюсе, что с большой вероятностью означает очередное снижение официального курса рубля, публикуемого ЦБ после 17.00 мск, считает он. "Скорее всего, на этой неделе рубль продолжит дешеветь под воздействием сырьевого фактора. Правда, произошедшее на прошлой неделе серьезное снижение котировок нефти до полуторалетнего минимума отразится на курсе рубля только через 1–2 месяца. Однако влияющая сейчас на приток иностранной валюты в страну динамика нефтяных цен второй половины лета была также нисходящей. То есть негативный для рубля эффект от сырьевого фактора будет лишь усиливаться", - добавляет аналитик. "Инфляция складывается выше верхней границы прогноза ЦБ на конец 2024 в 6,5-7% г/г. На это указывают в том числе обновленные прогнозы Минэкономразвития – министерство оценивает инфляцию в 7,3% г/г по итогам года. Динамика кредитования в июле-августе также складывалась выше прогноза ЦБ. По оперативным данным, корпоративное кредитование в августе росло сопоставимыми темпами с июльскими, а в июле они были очень высокими", - говорит Родион Латыпов, главный экономист группы ВТБ. Инфляционные ожидания как предприятий, так и населения выросли, особенно заметно – предприятий розничной торговли. Динамика ВВП соответствует верхней границе прогноза ЦБ на 2024 в 3,5-4% в годовом выражении. Например, свежий прогноз Минэкономразвития на 2024 составляет 3,9% в годовом выражении, напоминает эксперт. "Всё это означает, что и ключевая ставка должна идти по верхней границе или выше прогнозного диапазона ЦБ. Напомним, июльский прогноз Банка России по средней КС до конца года составлял 18-19,4%, что не противоречило ее повышению вплоть до 20% уже в сентябре. Поэтому считаем, что ЦБ 13 сентября будет выбирать между повышением КС до 19% или 20%", - приходит к выводу он. ПРОГНОЗЫ Пара доллар-рубль на внебиржевых торгах укрепляется на 0,75%, до 90,74 рубля, пара евро-рубль поднимается на 0,46%, до 100,31 рубля, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Его ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на завершение сессии: 89–92, 99–102 и 12,5–13 рублей соответственно. "Возможно, юань на этой неделе проверит на прочность максимум с апреля, установленный на прошлой неделе на отметке 12,9 рубля. Официальный курс доллара при этом способен подняться в район 92 рублей", - считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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биржевые торги, мосбиржа, юань