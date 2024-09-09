https://1prime.ru/20240909/yuan-851459862.html
Юань завершил торги на Мосбирже ростом
Юань завершил торги на Мосбирже ростом - 09.09.2024, ПРАЙМ
Юань завершил торги на Мосбирже ростом
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к китайской валюте: юань поднялся до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T19:19+0300
2024-09-09T19:19+0300
2024-09-09T19:19+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к китайской валюте: юань поднялся до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился более чем на 2 копейки, до 12,65 рубля.
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биржевые торги, юань, мосбиржа
Китайский юань, биржевые торги, юань, Мосбиржа
Юань завершил торги на Мосбирже ростом
Юань завершил торги понедельника на Мосбирже ростом до 12,65 рубля