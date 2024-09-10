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Россиян предупредили о подорожании машин с 1 октября

Россиян предупредили о подорожании машин с 1 октября - 10.09.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о подорожании машин с 1 октября

Автомобильные дилеры в России стали массово импортировать автомобили перед ожидаемым повышением утилизационного сбора с 1 октября, говорится в материале... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T11:42+0300

2024-09-10T11:42+0300

2024-09-10T11:42+0300

россия

авто

утильсбор

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Автомобильные дилеры в России стали массово импортировать автомобили перед ожидаемым повышением утилизационного сбора с 1 октября, говорится в материале Autonews.ru.Рост грузопотока между Россией и Китаем послужил причиной для предлагаемого проекта постановления о повышении утилизационного сбора, который может вступить в силу с 1 октября 2024 года."Удар по авторынку будет нанесен сильнейший. Мы прекрасно понимаем, что 300 тыс. дополнительных рублей на ходовые китайские машины — это минимум 10–20% их стоимости", — рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.В издании заметили, что ставки утилизационного сбора будут расти только для марок автомобилей, которые не производятся в России или Белоруссии.Представители отрасли прогнозируют рост цен на автомобили на 10-15% в четвертом квартале 2024 года, так как введение утильсбора увеличит среднюю стоимость автомобилей на 400 тысяч рублей.Аналитики отмечают, что такое повышение цен может негативно сказаться на уровне продаж, особенно учитывая сложности с кредитованием покупки авто. Ожидается, что увеличение ставки Центрального банка только усугубит ситуацию, заключили в материале.

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россия, авто, утильсбор