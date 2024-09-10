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Россиян предупредили о подорожании машин с 1 октября
Россиян предупредили о подорожании машин с 1 октября - 10.09.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о подорожании машин с 1 октября
Автомобильные дилеры в России стали массово импортировать автомобили перед ожидаемым повышением утилизационного сбора с 1 октября, говорится в материале... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T11:42+0300
2024-09-10T11:42+0300
2024-09-10T11:42+0300
россия
авто
утильсбор
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Автомобильные дилеры в России стали массово импортировать автомобили перед ожидаемым повышением утилизационного сбора с 1 октября, говорится в материале Autonews.ru.Рост грузопотока между Россией и Китаем послужил причиной для предлагаемого проекта постановления о повышении утилизационного сбора, который может вступить в силу с 1 октября 2024 года."Удар по авторынку будет нанесен сильнейший. Мы прекрасно понимаем, что 300 тыс. дополнительных рублей на ходовые китайские машины — это минимум 10–20% их стоимости", — рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.В издании заметили, что ставки утилизационного сбора будут расти только для марок автомобилей, которые не производятся в России или Белоруссии.Представители отрасли прогнозируют рост цен на автомобили на 10-15% в четвертом квартале 2024 года, так как введение утильсбора увеличит среднюю стоимость автомобилей на 400 тысяч рублей.Аналитики отмечают, что такое повышение цен может негативно сказаться на уровне продаж, особенно учитывая сложности с кредитованием покупки авто. Ожидается, что увеличение ставки Центрального банка только усугубит ситуацию, заключили в материале.
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россия, авто, утильсбор
Россиян предупредили о подорожании машин с 1 октября
Autonews.ru: дилеры рассказали о подорожании машин с 1 октября на 15%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ.
Автомобильные дилеры в России стали массово импортировать автомобили перед ожидаемым повышением утилизационного сбора с 1 октября, говорится
в материале Autonews.ru.
Рост грузопотока между Россией и Китаем послужил причиной для предлагаемого проекта постановления о повышении утилизационного сбора, который может вступить в силу с 1 октября 2024 года.
"Удар по авторынку будет нанесен сильнейший. Мы прекрасно понимаем, что 300 тыс. дополнительных рублей на ходовые китайские машины — это минимум 10–20% их стоимости", — рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В издании заметили, что ставки утилизационного сбора будут расти только для марок автомобилей, которые не производятся в России или Белоруссии.
Представители отрасли прогнозируют рост цен на автомобили на 10-15% в четвертом квартале 2024 года, так как введение утильсбора увеличит среднюю стоимость автомобилей на 400 тысяч рублей.
Аналитики отмечают, что такое повышение цен может негативно сказаться на уровне продаж, особенно учитывая сложности с кредитованием покупки авто. Ожидается, что увеличение ставки Центрального банка только усугубит ситуацию, заключили в материале.
Эксперт подсчитал, насколько подорожают "китайцы" при повышении утильсбора