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Автоэксперт перечислил пять самых опасных звуков в автомобиле
Автоэксперт перечислил пять самых опасных звуков в автомобиле - 10.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт перечислил пять самых опасных звуков в автомобиле
Одним из самых опасных звуков в автомобиле является стук мотора (ДВС), рассказал в беседе с "Российской газетой" директор по послепродажному обслуживанию... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T11:54+0300
2024-09-10T11:54+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Одним из самых опасных звуков в автомобиле является стук мотора (ДВС), рассказал в беседе с "Российской газетой" директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.По словам эксперта, стук в двигателе может быть вызван износом коленчатого вала и поршневой группы. Если этот звук сопровождается миганием сигнальной лампы низкого давления масла, необходимо немедленно остановить автомобиль и вызвать эвакуатор.\Тимашов также отметил вой трансмиссии, который может указывать на проблемы с передним или задним мостом, а также с коробкой передач. Скрип или скрежет тормозов может свидетельствовать о полном износе тормозных колодок.Ко всему прочему, щелчки при движении с вывернутыми колесами могут быть связаны с разрушением шаровых шарниров. Сильный стук подвески при наезде на минимальное препятствие может быть вызван износом шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора.Эксперт советует самостоятельно осмотреть автомобиль на наличие посторонних предметов и посетить СТО для профессиональной диагностики. Рекомендуется также проводить плановое техническое обслуживание автомобиля и следовать рекомендациям механика, чтобы предотвратить появление опасных звуков, заключили в издании.
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россия, авто
Автоэксперт перечислил пять самых опасных звуков в автомобиле
Автоэксперт Тимашов: самым опасным звуком в машине является стук мотора
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ.
Одним из самых опасных звуков в автомобиле является стук мотора (ДВС), рассказал
в беседе с "Российской газетой" директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.
По словам эксперта, стук в двигателе может быть вызван износом коленчатого вала и поршневой группы. Если этот звук сопровождается миганием сигнальной лампы низкого давления масла, необходимо немедленно остановить автомобиль и вызвать эвакуатор.\
Тимашов также отметил вой трансмиссии, который может указывать на проблемы с передним или задним мостом, а также с коробкой передач. Скрип или скрежет тормозов может свидетельствовать о полном износе тормозных колодок.
Ко всему прочему, щелчки при движении с вывернутыми колесами могут быть связаны с разрушением шаровых шарниров. Сильный стук подвески при наезде на минимальное препятствие может быть вызван износом шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора.
Эксперт советует самостоятельно осмотреть автомобиль на наличие посторонних предметов и посетить СТО для профессиональной диагностики. Рекомендуется также проводить плановое техническое обслуживание автомобиля и следовать рекомендациям механика, чтобы предотвратить появление опасных звуков, заключили в издании.
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