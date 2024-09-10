https://1prime.ru/20240910/avto-851473238.html
Эксперты нашли топ-5 альтернатив китайскому внедорожнику Haval H5
Эксперты нашли топ-5 альтернатив китайскому внедорожнику Haval H5 - 10.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты нашли топ-5 альтернатив китайскому внедорожнику Haval H5
На российском авторынке появился внедорожник Haval H5 второго поколения. Портал Autonews.ru подобрал топ-5 достойных альтернатив. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T12:20+0300
2024-09-10T12:20+0300
2024-09-10T12:20+0300
россия
авто
haval
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. На российском авторынке появился внедорожник Haval H5 второго поколения. Портал Autonews.ru подобрал топ-5 достойных альтернатив.В издании заметили, что китайский внедорожник имеет режимы заднего привода, полного привода с блокировкой дифференциала и понижающий полный привод 4L. Демультипликатор передает максимальный крутящий момент. Автомобиль оснащен панорамной крышей и ассистентами водителя.Цена внедорожника варьируется от 4 199 000 до 4 799 000 рублей.Среди доступных альтернатив на российском авторынке в издании отметили Oting Paladin, Tank 300, Jetour T2, Mitsubishi Pajero Sport III и Toyota Land Cruiser Prado 150.Oting Paladin является аналогом Nissan X-Terra и имеет блокировку заднего дифференциала и неполноценное жесткое подключение переднего моста. Tank 300 оснащен полным приводом и механической блокировкой переднего и заднего дифференциалов. Jetour T2 - кроссовер с полным приводом на переднеприводной платформе, обладающий хорошими внедорожными характеристиками.Oting Paladin является аналогом Nissan X-Terra и имеет блокировку заднего дифференциала и неполноценное жесткое подключение переднего моста. Tank 300 оснащен полным приводом и механической блокировкой переднего и заднего дифференциалов. Jetour T2 - это кроссовер с полным приводом на переднеприводной платформе, обладающий хорошими внедорожными характеристиками.В издании подчеркнули, что все перечисленные автомобили обладают высокой внедорожной проходимостью и являются хорошими вариантами для туризма и путешествий по бездорожью.
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россия, авто, haval
Эксперты нашли топ-5 альтернатив китайскому внедорожнику Haval H5
Autonews перечислил 5 альтернатив китайскому Haval H5 – новых и подержанных
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ.
На российском авторынке появился внедорожник Haval H5 второго поколения. Портал Autonews.ru подобрал
топ-5 достойных альтернатив.
В издании заметили, что китайский внедорожник имеет режимы заднего привода, полного привода с блокировкой дифференциала и понижающий полный привод 4L. Демультипликатор передает максимальный крутящий момент. Автомобиль оснащен панорамной крышей и ассистентами водителя.
Цена внедорожника варьируется от 4 199 000 до 4 799 000 рублей.
Среди доступных альтернатив на российском авторынке в издании отметили Oting Paladin, Tank 300, Jetour T2, Mitsubishi Pajero Sport III и Toyota Land Cruiser Prado 150.
Oting Paladin является аналогом Nissan X-Terra и имеет блокировку заднего дифференциала и неполноценное жесткое подключение переднего моста. Tank 300 оснащен полным приводом и механической блокировкой переднего и заднего дифференциалов. Jetour T2 - кроссовер с полным приводом на переднеприводной платформе, обладающий хорошими внедорожными характеристиками.
Oting Paladin является аналогом Nissan X-Terra и имеет блокировку заднего дифференциала и неполноценное жесткое подключение переднего моста. Tank 300 оснащен полным приводом и механической блокировкой переднего и заднего дифференциалов. Jetour T2 - это кроссовер с полным приводом на переднеприводной платформе, обладающий хорошими внедорожными характеристиками.
В издании подчеркнули, что все перечисленные автомобили обладают высокой внедорожной проходимостью и являются хорошими вариантами для туризма и путешествий по бездорожью.
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