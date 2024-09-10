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Немецкий автогигант отзывает машины и ждет падения прибыли

Немецкий автогигант отзывает машины и ждет падения прибыли - 10.09.2024, ПРАЙМ

Немецкий автогигант отзывает машины и ждет падения прибыли

Немецкий автоконцерн BMW сообщил об отзыве 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с интегрированной тормозной системой, что привело к корректировке... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T16:17+0300

2024-09-10T16:17+0300

2024-09-10T16:17+0300

экономика

авто

bmw

прибыль

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW сообщил об отзыве 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с интегрированной тормозной системой, что привело к корректировке экономического прогноза на 2024 год. "В общей сложности технические меры (отзыв - ред.) по причине проблем с интегрированной тормозной системой затронет более 1,5 миллиона автомобилей, что выльется в дополнительные расходы по гарантийному обслуживанию в диапазоне 500-999 миллионов евро", - говорится в заявлении автоконцерна. В итоге BMW ожидает, что по итогам года прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составит 6-7%, что несколько ниже предыдущего прогноза в 8-10%. Показатель применённого капитала (RoCE) в 2024 году ожидается на уровне 11-13%, в то время как предыдущий прогноз давал диапазон от 15% до 20%.

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авто, bmw, прибыль