Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкий автогигант отзывает машины и ждет падения прибыли - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240910/bmw-851481662.html
Немецкий автогигант отзывает машины и ждет падения прибыли
Немецкий автогигант отзывает машины и ждет падения прибыли - 10.09.2024, ПРАЙМ
Немецкий автогигант отзывает машины и ждет падения прибыли
Немецкий автоконцерн BMW сообщил об отзыве 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с интегрированной тормозной системой, что привело к корректировке... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:17+0300
2024-09-10T16:17+0300
экономика
авто
bmw
прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/83436/11/834361116_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_e2f3f33a647ed3ac4d79a11096783e49.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW сообщил об отзыве 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с интегрированной тормозной системой, что привело к корректировке экономического прогноза на 2024 год. "В общей сложности технические меры (отзыв - ред.) по причине проблем с интегрированной тормозной системой затронет более 1,5 миллиона автомобилей, что выльется в дополнительные расходы по гарантийному обслуживанию в диапазоне 500-999 миллионов евро", - говорится в заявлении автоконцерна. В итоге BMW ожидает, что по итогам года прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составит 6-7%, что несколько ниже предыдущего прогноза в 8-10%. Показатель применённого капитала (RoCE) в 2024 году ожидается на уровне 11-13%, в то время как предыдущий прогноз давал диапазон от 15% до 20%.
https://1prime.ru/20240909/uaz-851451618.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83436/11/834361116_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_4ac6444922b63d0108f6fa876a35d0e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, bmw, прибыль
Экономика, Авто, BMW, прибыль
16:17 10.09.2024
 
Немецкий автогигант отзывает машины и ждет падения прибыли

BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей из-за неисправной тормозной системы

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКонцерн BMW представил новое поколение седана 3-й серии
Концерн BMW представил новое поколение седана 3-й серии - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW сообщил об отзыве 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с интегрированной тормозной системой, что привело к корректировке экономического прогноза на 2024 год.
"В общей сложности технические меры (отзыв - ред.) по причине проблем с интегрированной тормозной системой затронет более 1,5 миллиона автомобилей, что выльется в дополнительные расходы по гарантийному обслуживанию в диапазоне 500-999 миллионов евро", - говорится в заявлении автоконцерна.
В итоге BMW ожидает, что по итогам года прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составит 6-7%, что несколько ниже предыдущего прогноза в 8-10%.
Показатель применённого капитала (RoCE) в 2024 году ожидается на уровне 11-13%, в то время как предыдущий прогноз давал диапазон от 15% до 20%.
Автомобиль УАЗ Патриот - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Для водителей УАЗов запустили эксклюзивные полисы КАСКО
Вчера, 15:47
 
ЭкономикаАвтоBMWприбыль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала