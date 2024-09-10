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Длинные позиции по нефти Brent снизились до минимума с 2011 года - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Длинные позиции по нефти Brent снизились до минимума с 2011 года
Длинные позиции по нефти Brent снизились до минимума с 2011 года - 10.09.2024, ПРАЙМ
Длинные позиции по нефти Brent снизились до минимума с 2011 года
Хедж-фонды и финансовые менеджеры сохраняют "медвежью" позицию в отношении нефтяных фьючерсов после значительного сокращения длинных позиций по ней в июле, и в... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:07+0300
2024-09-10T16:07+0300
энергетика
нефть
опек
биржевые торги
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Хедж-фонды и финансовые менеджеры сохраняют "медвежью" позицию в отношении нефтяных фьючерсов после значительного сокращения длинных позиций по ней в июле, и в частности на лондонской бирже ICE чистые длинные позиции снизились до минимума с 2011 года, прокомментировала ОПЕК в своем докладе. Организация отметила, что в августе нефтяная корзина ОПЕК (один из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка углеводородов) подешевела на 6,02 доллара, или на 7,1% по сравнению с июлем, до 78,41 доллара за баррель. "В августе хедж-фонды и финансовые менеджеры сохранили "медвежью" позицию в отношении сырой нефти после значительного сокращения чистых длинных позиций в июле. Это способствовало волатильности цен на нефть и ускорило снижение цен на нефтяные фьючерсы. Чистые длинные позиции по ICE Brent сократились до самого низкого уровня как минимум с 2011 года", - говорится в докладе. При этом наиболее сильным, по оценкам ОПЕК, было давление со стороны продавцов марки нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), где количество длинных позиций снизилось на 12%. В итоге в период с 30 июля по 27 августа хедж-фонды и финансовые менеджеры продали эквивалент 23 миллионов баррелей на ICE (Brent) и NYMEX (WTI), добавляется в докладе. "Фьючерсы на сырую нефть в августе испытывали повышенную волатильность в основном из-за значительных распродаж со стороны некоммерческих участников нефтяных фьючерсных рынков. Снижению цен на нефть способствовали рыночные настроения, отражающие потенциальное ослабление напряжённости на международной арене и неопределенные экономические перспективы в Китае", - заключает ОПЕК.
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нефть, опек, биржевые торги, brent
Энергетика, Нефть, ОПЕК, биржевые торги, Brent
16:07 10.09.2024
 
Длинные позиции по нефти Brent снизились до минимума с 2011 года

ОПЕК: длинные позиции по нефти Brent на бирже ICE снизились до минимума с 2011 г

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Хедж-фонды и финансовые менеджеры сохраняют "медвежью" позицию в отношении нефтяных фьючерсов после значительного сокращения длинных позиций по ней в июле, и в частности на лондонской бирже ICE чистые длинные позиции снизились до минимума с 2011 года, прокомментировала ОПЕК в своем докладе.
Организация отметила, что в августе нефтяная корзина ОПЕК (один из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка углеводородов) подешевела на 6,02 доллара, или на 7,1% по сравнению с июлем, до 78,41 доллара за баррель.
"В августе хедж-фонды и финансовые менеджеры сохранили "медвежью" позицию в отношении сырой нефти после значительного сокращения чистых длинных позиций в июле. Это способствовало волатильности цен на нефть и ускорило снижение цен на нефтяные фьючерсы. Чистые длинные позиции по ICE Brent сократились до самого низкого уровня как минимум с 2011 года", - говорится в докладе.
При этом наиболее сильным, по оценкам ОПЕК, было давление со стороны продавцов марки нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), где количество длинных позиций снизилось на 12%.
В итоге в период с 30 июля по 27 августа хедж-фонды и финансовые менеджеры продали эквивалент 23 миллионов баррелей на ICE (Brent) и NYMEX (WTI), добавляется в докладе.
"Фьючерсы на сырую нефть в августе испытывали повышенную волатильность в основном из-за значительных распродаж со стороны некоммерческих участников нефтяных фьючерсных рынков. Снижению цен на нефть способствовали рыночные настроения, отражающие потенциальное ослабление напряжённости на международной арене и неопределенные экономические перспективы в Китае", - заключает ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть
15:03
 
ЭнергетикаНефтьОПЕКбиржевые торгиBrent
 
 
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