https://1prime.ru/20240910/brent-851480635.html

Длинные позиции по нефти Brent снизились до минимума с 2011 года

Длинные позиции по нефти Brent снизились до минимума с 2011 года - 10.09.2024, ПРАЙМ

Длинные позиции по нефти Brent снизились до минимума с 2011 года

Хедж-фонды и финансовые менеджеры сохраняют "медвежью" позицию в отношении нефтяных фьючерсов после значительного сокращения длинных позиций по ней в июле, и в... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T16:07+0300

2024-09-10T16:07+0300

2024-09-10T16:07+0300

энергетика

нефть

опек

биржевые торги

brent

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/53/834885386_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_60fd0e638554aed8bf1eaca58a76b84c.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Хедж-фонды и финансовые менеджеры сохраняют "медвежью" позицию в отношении нефтяных фьючерсов после значительного сокращения длинных позиций по ней в июле, и в частности на лондонской бирже ICE чистые длинные позиции снизились до минимума с 2011 года, прокомментировала ОПЕК в своем докладе. Организация отметила, что в августе нефтяная корзина ОПЕК (один из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка углеводородов) подешевела на 6,02 доллара, или на 7,1% по сравнению с июлем, до 78,41 доллара за баррель. "В августе хедж-фонды и финансовые менеджеры сохранили "медвежью" позицию в отношении сырой нефти после значительного сокращения чистых длинных позиций в июле. Это способствовало волатильности цен на нефть и ускорило снижение цен на нефтяные фьючерсы. Чистые длинные позиции по ICE Brent сократились до самого низкого уровня как минимум с 2011 года", - говорится в докладе. При этом наиболее сильным, по оценкам ОПЕК, было давление со стороны продавцов марки нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), где количество длинных позиций снизилось на 12%. В итоге в период с 30 июля по 27 августа хедж-фонды и финансовые менеджеры продали эквивалент 23 миллионов баррелей на ICE (Brent) и NYMEX (WTI), добавляется в докладе. "Фьючерсы на сырую нефть в августе испытывали повышенную волатильность в основном из-за значительных распродаж со стороны некоммерческих участников нефтяных фьючерсных рынков. Снижению цен на нефть способствовали рыночные настроения, отражающие потенциальное ослабление напряжённости на международной арене и неопределенные экономические перспективы в Китае", - заключает ОПЕК.

https://1prime.ru/20240910/opek-851478068.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, опек, биржевые торги, brent