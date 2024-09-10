https://1prime.ru/20240910/brent-851489435.html

Эксперт назвал уровень, на котором ОПЕК+ будет удерживать цены нефти Brent

Эксперт назвал уровень, на котором ОПЕК+ будет удерживать цены нефти Brent - 10.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал уровень, на котором ОПЕК+ будет удерживать цены нефти Brent

Есть риск, что тенденция к снижению цен на нефть в мире долгосрочная, но ОПЕК+ в любом случае будет принимать меры, чтобы удержать мировые котировки в среднем... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T20:37+0300

2024-09-10T20:37+0300

2024-09-10T20:37+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Есть риск, что тенденция к снижению цен на нефть в мире долгосрочная, но ОПЕК+ в любом случае будет принимать меры, чтобы удержать мировые котировки в среднем выше 70 долларов за баррель на длительный период, заявил РИА Новости руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора​​​ Kept Максим Малков. Цена ноябрьского фьючерса нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. По словам Малкова, фундаментальная причина снижения котировок заключается в падении спроса на нефть в Китае, который является крупнейшим ее импортером в мире, - второй квартал 2024 года показал замедление темпов роста китайской экономики. Кроме того, отметил эксперт, сокращается спрос на дизельное топливо и бензин, а значит, и нефть для переработки, на фоне массового перевода коммерческого транспорта на газомоторное топливо и электромобилизации легкового транспорта. "На этом фоне на мировом нефтяном рынке сформировался в моменте избыток предложения. Есть риски, что данная тенденция может носить продолжительный характер, однако ОПЕК и ОПЕК+ в любом случае будут принимать меры и оказывать регулирующее воздействие на предложение для того, чтобы равновесная цена нефти на мировом рынке не опустилась ниже 70 долларов за баррель на длительный период", - заключил Малков. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее сокращения - еще на 2,2 миллиона - сначала было решено постепенно сводить на нет с октября, но 5 сентября ОПЕК+ на основе анализа рынка нефти передвинул планы по увеличению добычи на декабрь.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, brent, стоимость нефти, опек