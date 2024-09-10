https://1prime.ru/20240910/brent-851489435.html
Эксперт назвал уровень, на котором ОПЕК+ будет удерживать цены нефти Brent
Эксперт назвал уровень, на котором ОПЕК+ будет удерживать цены нефти Brent - 10.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал уровень, на котором ОПЕК+ будет удерживать цены нефти Brent
Есть риск, что тенденция к снижению цен на нефть в мире долгосрочная, но ОПЕК+ в любом случае будет принимать меры, чтобы удержать мировые котировки в среднем... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T20:37+0300
2024-09-10T20:37+0300
2024-09-10T20:37+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Есть риск, что тенденция к снижению цен на нефть в мире долгосрочная, но ОПЕК+ в любом случае будет принимать меры, чтобы удержать мировые котировки в среднем выше 70 долларов за баррель на длительный период, заявил РИА Новости руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков. Цена ноябрьского фьючерса нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. По словам Малкова, фундаментальная причина снижения котировок заключается в падении спроса на нефть в Китае, который является крупнейшим ее импортером в мире, - второй квартал 2024 года показал замедление темпов роста китайской экономики. Кроме того, отметил эксперт, сокращается спрос на дизельное топливо и бензин, а значит, и нефть для переработки, на фоне массового перевода коммерческого транспорта на газомоторное топливо и электромобилизации легкового транспорта. "На этом фоне на мировом нефтяном рынке сформировался в моменте избыток предложения. Есть риски, что данная тенденция может носить продолжительный характер, однако ОПЕК и ОПЕК+ в любом случае будут принимать меры и оказывать регулирующее воздействие на предложение для того, чтобы равновесная цена нефти на мировом рынке не опустилась ниже 70 долларов за баррель на длительный период", - заключил Малков. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее сокращения - еще на 2,2 миллиона - сначала было решено постепенно сводить на нет с октября, но 5 сентября ОПЕК+ на основе анализа рынка нефти передвинул планы по увеличению добычи на декабрь.
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нефть, brent, стоимость нефти, опек
Энергетика, Нефть, BRENT, стоимость нефти, ОПЕК
Эксперт назвал уровень, на котором ОПЕК+ будет удерживать цены нефти Brent
Малков: ОПЕК+ постарается удерживать средние цены Brent в выше $70 за баррель
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Есть риск, что тенденция к снижению цен на нефть в мире долгосрочная, но ОПЕК+ в любом случае будет принимать меры, чтобы удержать мировые котировки в среднем выше 70 долларов за баррель на длительный период, заявил РИА Новости руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков.
Цена ноябрьского фьючерса нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года.
По словам Малкова, фундаментальная причина снижения котировок заключается в падении спроса на нефть в Китае, который является крупнейшим ее импортером в мире, - второй квартал 2024 года показал замедление темпов роста китайской экономики. Кроме того, отметил эксперт, сокращается спрос на дизельное топливо и бензин, а значит, и нефть для переработки, на фоне массового перевода коммерческого транспорта на газомоторное топливо и электромобилизации легкового транспорта.
"На этом фоне на мировом нефтяном рынке сформировался в моменте избыток предложения. Есть риски, что данная тенденция может носить продолжительный характер, однако ОПЕК и ОПЕК+ в любом случае будут принимать меры и оказывать регулирующее воздействие на предложение для того, чтобы равновесная цена нефти на мировом рынке не опустилась ниже 70 долларов за баррель на длительный период", - заключил Малков.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее сокращения - еще на 2,2 миллиона - сначала было решено постепенно сводить на нет с октября, но 5 сентября ОПЕК+ на основе анализа рынка нефти передвинул планы по увеличению добычи на декабрь.
В Минэнерго США оценили действия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти