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ВТБ повысил доход по вкладу до 20% годовых перед заседанием ЦБ

ВТБ повысил доход по вкладу до 20% годовых перед заседанием ЦБ - 10.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ повысил доход по вкладу до 20% годовых перед заседанием ЦБ

Банк ВТБ повысил эффективную ставку по продукту "ВТБ-Вклад", максимальная доходность которого увеличена до 20 процентов годовых на сроке два года с учетом... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T14:50+0300

2024-09-10T14:50+0300

2024-09-10T14:50+0300

втб

ставка банка россии

доход по вкладу

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Банк ВТБ повысил эффективную ставку по продукту "ВТБ-Вклад", максимальная доходность которого увеличена до 20 процентов годовых на сроке два года с учетом капитализации процентов. Об этом "РБК Инвестициям" сообщила пресс-служба кредитной организации.Повышенная доходность распространяется на "новые" деньги — средства, которые не были размещены последние три месяца на счетах или вкладах ВТБ, и для "новых" клиентов, у которых не было за последние полгода вкладов и накопительных счетов в этой кредитной организации.Банк России не исключает сценария повышения ключевой ставки до конца года. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, совет директоров оценит целесообразность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. При этом по базовому сценарию до конца года ее могут поднять до 20%. Таким образом, нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Если будет принято решение о повышении еще на 2 процентных пункта, то мы достигнем рекорда марта 2022 года.

https://1prime.ru/20240831/stavka-851232969.html

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втб, ставка банка россии, доход по вкладу