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В Финляндии одобрили запрет на сделки с недвижимостью для россиян

В Финляндии одобрили запрет на сделки с недвижимостью для россиян - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Финляндии одобрили запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти одобрил проект закона, который предусматривает введение запрета на приобретение недвижимости лицам, чью страну... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T15:27+0300

2024-09-10T15:27+0300

2024-09-10T15:27+0300

финляндия

покупка недвижимости

россияне

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти одобрил проект закона, который предусматривает введение запрета на приобретение недвижимости лицам, чью страну гражданства ЕС признал нарушившей территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства, в том числе россиянам. В начале текущего месяца глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен сказал, что ведомство подготовило проект нормативного акта о запрете сделок с недвижимостью гражданам РФ и планирует вынести его на рассмотрение парламента до конца этого года. Согласно релизу на сайте финского канцлера, проводящего официальную правовую оценку работы госчиновников, "правительственный законопроект в целом хорошо подготовлен". Вместе с тем Пеюсти отметил, что требуется оценка последствий принятия данного законопроекта. В конце января Хяккянен сформировал рабочую группу с целью проведения оценки возможности полного запрета на покупку объектов недвижимости организациями и гражданами из России, а также подготовки законодательства по данному вопросу. Рабочая группа пришла к выводу, что нужно запретить гражданам РФ приобретать недвижимость в стране. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что данная инициатива, рассматриваемая якобы из соображений безопасности, носит дискриминационный характер. Ужесточения для граждан РФ и иных представителей стран, не входящих в Евросоюз и ЕЭЗ, действуют в Финляндии в течении нескольких лет. Последняя мера ужесточающего характера была принята в начале прошлого года. Минобороны Финляндии было наделено более широкими полномочиями по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью. Кроме того, финское государство получило право преимущественного приобретения недвижимости, находящейся в радиусе менее одного километра от помещений вооруженных сил или погранслужбы.

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финляндия, покупка недвижимости, россияне