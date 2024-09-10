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Kia расширит географию производства автомобилей

Kia расширит географию производства автомобилей - 10.09.2024, ПРАЙМ

Kia расширит географию производства автомобилей

Автопроизводитель Kia начнет производить машины в Казахстане на новом заводе с октября следующего года. Об этом сообщила пресс-служба главы республики... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T16:41+0300

2024-09-10T16:41+0300

2024-09-10T16:50+0300

экономика

авто

казахстан

автомобили kia

автозавод

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Автопроизводитель Kia начнет производить машины в Казахстане на новом заводе с октября следующего года. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Касым-Жомарта Токаева.Отмечается, что предприятие полного цикла для этой цели строится в Костанае с октября 2023 года. По данным пресс-службы, на начальном этапе планируется выпускать модель Sorento. В июле 2025 года с конвейера должна сойти первая тестовая машина. С января 2026 года планируется начать производство обновленной модели Sportage, добавила пресс-служба.В сообщении сказано, что проектная мощность предприятия составляет примерно 70 тысяч машин в год. Стоимость проекта — 200 миллионов долларов, из которых около 80% являются прямыми иностранными инвестициями.

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авто, казахстан, автомобили kia, автозавод