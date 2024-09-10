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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 сентября
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 сентября - 10.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,9 копейки, до 12,6952 рубля, курс доллара - на 72,74 копейки, до 91,1127 рубля, курс... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:35+0300
2024-09-10T17:35+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,9 копейки, до 12,6952 рубля, курс доллара - на 72,74 копейки, до 91,1127 рубля, курс евро - на 59,28 копейки, до 100,4995 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, юань, доллар, евро, банк россии
Курсы валют, USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, доллар, евро, Банк России
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 сентября
ЦБ: официальный курс юаня на среду - 12,70 руб, доллара - 91,11 руб, евро - 100,50 руб
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,9 копейки, до 12,6952 рубля, курс доллара - на 72,74 копейки, до 91,1127 рубля, курс евро - на 59,28 копейки, до 100,4995 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.