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"Ощущается повсеместно". Нефть перестала приносить баснословный доход
"Ощущается повсеместно". Нефть перестала приносить баснословный доход - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Ощущается повсеместно". Нефть перестала приносить баснословный доход
Ведущие мировые трейдеры сталкиваются с ужесточением условий торговли нефтью по мере того, как сейсмические события на рынке последних нескольких лет начинают... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T09:40+0300
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2024-09-10T09:40+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ведущие мировые трейдеры сталкиваются с ужесточением условий торговли нефтью по мере того, как сейсмические события на рынке последних нескольких лет начинают терять свое влияние, говорится в материале Bloomberg."Замедление темпов роста ощущается повсеместно - от Glencore Plc и Gunvor Group, где прибыли сократились, до босса хедж-фонда Пьера Андюрана, который отказался от торговли нефтью в пользу ставок на медь и какао. Хотя титаны индустрии все еще получают прибыль, это уже не те баснословные суммы, которые были заработаны в 2020 году", - сказано в публикации.Пока что в 2024 году колебания цен были значительно более слабыми, чем в прошлые годы, даже на фоне недавнего падения нефти до 70 долларов. На данный момент фьючерсы на нефть марки Brent находятся в самом маленьком годовом диапазоне цен с 2004 года, а показатель волатильности рынка в начале этого года достиг самого низкого уровня почти за десятилетие.В издании заметили, что это подстегивает отказ от крупных ставок на деривативы. Вместо этого трейдеры нанимают больше людей, специализирующихся на привлечении новых клиентов. Кроме того, они начинают приобретать такие активы, как нефтеперерабатывающие заводы и танкеры, которые могут дать большие преимущества.
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нефть, стоимость
Экономика, Нефть, стоимость
"Ощущается повсеместно". Нефть перестала приносить баснословный доход
Bloomberg: ведущие мировые трейдеры видят ухудшение условий торговли нефтью
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ.
Ведущие мировые трейдеры сталкиваются с ужесточением условий торговли нефтью по мере того, как сейсмические события на рынке последних нескольких лет начинают терять свое влияние, говорится
в материале Bloomberg.
"Замедление темпов роста ощущается повсеместно - от Glencore Plc и Gunvor Group, где прибыли сократились, до босса хедж-фонда Пьера Андюрана, который отказался от торговли нефтью в пользу ставок на медь и какао. Хотя титаны индустрии все еще получают прибыль, это уже не те баснословные суммы, которые были заработаны в 2020 году", - сказано в публикации.
Пока что в 2024 году колебания цен были значительно более слабыми, чем в прошлые годы, даже на фоне недавнего падения нефти до 70 долларов. На данный момент фьючерсы на нефть марки Brent находятся в самом маленьком годовом диапазоне цен с 2004 года, а показатель волатильности рынка в начале этого года достиг самого низкого уровня почти за десятилетие.
В издании заметили, что это подстегивает отказ от крупных ставок на деривативы. Вместо этого трейдеры нанимают больше людей, специализирующихся на привлечении новых клиентов. Кроме того, они начинают приобретать такие активы, как нефтеперерабатывающие заводы и танкеры, которые могут дать большие преимущества.
Мировые нефтетрейдеры предрекли обвал цен на "черное золото"