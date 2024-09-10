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Добыча ОПЕК+ сократилась в августе

Добыча ОПЕК+ сократилась в августе - 10.09.2024, ПРАЙМ

Добыча ОПЕК+ сократилась в августе

Добыча нефти ОПЕК+ в августе снизилась на 304 тысячи баррелей в сутки к июлю - до 40,66 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участницы нефтяной сделки... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T15:07+0300

2024-09-10T15:07+0300

2024-09-10T15:07+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в августе снизилась на 304 тысячи баррелей в сутки к июлю - до 40,66 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участницы нефтяной сделки добывали с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства на 76 тысяч баррелей в сутки больше, чем договорились, следует из данных сентябрьского доклада ОПЕК. Согласно материалам организации, в июле добыча ОПЕК+ составила 40,959 миллиона баррелей в сутки, а в августе - 40,655 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, снижение добычи составило 304 тысяч баррелей в сутки. Добыча только в ОПЕК снизилась на 197 тысяч баррелей в сутки, до 26,59 миллиона баррелей в сутки за счет Ливии, Ирака и Саудовской Аравии. А вне ОПЕК - снизилась на 108 тысяч баррелей в сутки, до 14,07 миллиона баррелей в сутки, благодаря Казахстану и России. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом, а также в соответствии с планами по компенсации перепроизводства Ирака и Казахстана - на 6,858 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 6,782 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 76 тысяч баррелей в сутки больше, чем установленные для них целевые уровни. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с декабря. Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти, поэтому подготовили и представили секретариату ОПЕК планы по компенсации. В августе Ирак сокращал нефтепроизводство дополнительно на 90 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан - на 49 тысяч баррелей в сутки. Россия присоединится к компенсациям в октябре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, нефть