Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет более чем на три процента на фоне опасений за спрос в мире - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240910/neft-851491797.html
Нефть дешевеет более чем на три процента на фоне опасений за спрос в мире
Нефть дешевеет более чем на три процента на фоне опасений за спрос в мире - 10.09.2024, ПРАЙМ
Нефть дешевеет более чем на три процента на фоне опасений за спрос в мире
Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 3% на опасениях относительно мирового спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T22:19+0300
2024-09-10T22:20+0300
энергетика
нефть
brent
биржевые торги
стоимость нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 3% на опасениях относительно мирового спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 22.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,3%, до 69,47 доллара за баррель. Ранее стоимость нефти марки опускалась ниже 69 долларов впервые с 1 декабря 2021 года. Октябрьские фьючерсы WTI дешевеют на 3,86%, до 66,06 доллара. Аналитики все еще обеспокоены вопросом мирового баланса спроса и предложения на рынке нефти. "Снижение спроса со стороны Китая стало самым значительным негативным фактором, и на данный момент многие трейдеры полагают, что снижение спроса в странах Азии станет проблемой в долгосрочной перспективе", - цитирует агентство Блумберг старшего вице-президента по торговле BOK Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler). При этом ранее во вторник управление энергетической информации минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,8 доллара с 84,44 доллара за баррель, а цены марки WTI - до 78,8 доллара за баррель с прошлой оценки в 80,21 доллара. А агентство Fitch представило свой прогноз, в котором сохранило ожидания по цене нефти марки Brent на 2024 год на уровне 80 долларов за баррель, на 2025 год - на уровне 70 долларов, на 2026-2027 годы - на уровне 65 долларов.
https://1prime.ru/20240910/brent-851489435.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, brent, биржевые торги, стоимость нефти
Энергетика, Нефть, BRENT, биржевые торги, стоимость нефти
22:19 10.09.2024 (обновлено: 22:20 10.09.2024)
 
Нефть дешевеет более чем на три процента на фоне опасений за спрос в мире

Нефть дешевеет на 3,3%, до $69,47 за баррель, на фоне опасений за спрос в мире

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 3% на опасениях относительно мирового спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 22.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,3%, до 69,47 доллара за баррель. Ранее стоимость нефти марки опускалась ниже 69 долларов впервые с 1 декабря 2021 года. Октябрьские фьючерсы WTI дешевеют на 3,86%, до 66,06 доллара.
Аналитики все еще обеспокоены вопросом мирового баланса спроса и предложения на рынке нефти.
"Снижение спроса со стороны Китая стало самым значительным негативным фактором, и на данный момент многие трейдеры полагают, что снижение спроса в странах Азии станет проблемой в долгосрочной перспективе", - цитирует агентство Блумберг старшего вице-президента по торговле BOK Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler).
При этом ранее во вторник управление энергетической информации минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,8 доллара с 84,44 доллара за баррель, а цены марки WTI - до 78,8 доллара за баррель с прошлой оценки в 80,21 доллара.
А агентство Fitch представило свой прогноз, в котором сохранило ожидания по цене нефти марки Brent на 2024 год на уровне 80 долларов за баррель, на 2025 год - на уровне 70 долларов, на 2026-2027 годы - на уровне 65 долларов.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
Эксперт назвал уровень, на котором ОПЕК+ будет удерживать цены нефти Brent
20:37
 
ЭнергетикаНефтьBRENTбиржевые торгистоимость нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала