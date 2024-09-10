https://1prime.ru/20240910/neft-851491797.html

Нефть дешевеет более чем на три процента на фоне опасений за спрос в мире

Нефть дешевеет более чем на три процента на фоне опасений за спрос в мире - 10.09.2024, ПРАЙМ

Нефть дешевеет более чем на три процента на фоне опасений за спрос в мире

Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 3% на опасениях относительно мирового спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T22:19+0300

2024-09-10T22:19+0300

2024-09-10T22:20+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 3% на опасениях относительно мирового спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 22.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,3%, до 69,47 доллара за баррель. Ранее стоимость нефти марки опускалась ниже 69 долларов впервые с 1 декабря 2021 года. Октябрьские фьючерсы WTI дешевеют на 3,86%, до 66,06 доллара. Аналитики все еще обеспокоены вопросом мирового баланса спроса и предложения на рынке нефти. "Снижение спроса со стороны Китая стало самым значительным негативным фактором, и на данный момент многие трейдеры полагают, что снижение спроса в странах Азии станет проблемой в долгосрочной перспективе", - цитирует агентство Блумберг старшего вице-президента по торговле BOK Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler). При этом ранее во вторник управление энергетической информации минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,8 доллара с 84,44 доллара за баррель, а цены марки WTI - до 78,8 доллара за баррель с прошлой оценки в 80,21 доллара. А агентство Fitch представило свой прогноз, в котором сохранило ожидания по цене нефти марки Brent на 2024 год на уровне 80 долларов за баррель, на 2025 год - на уровне 70 долларов, на 2026-2027 годы - на уровне 65 долларов.

https://1prime.ru/20240910/brent-851489435.html

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нефть, brent, биржевые торги, стоимость нефти