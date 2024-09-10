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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ - 10.09.2024, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года - на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53,1 миллиона баррелей в день, следует из доклада... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T15:03+0300

2024-09-10T15:03+0300

2024-09-10T15:03+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года - на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53,1 миллиона баррелей в день, следует из доклада организации. "Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), как ожидается, увеличится на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, в среднем до 53,1 миллиона баррелей в сутки, показатель не изменился по сравнению с оценкой предыдущего месяца", - говорится в докладе. Основными источниками роста в организации назвали США, Канаду и Бразилию. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 53,07 миллионов баррелей в сутки, а рост составит 1,23 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Прогноз нефтедобычи странами вне ОПЕК+ на 2025 год также сохранен: как ожидается, показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,2 миллиона. Годовой прирост будет обеспечиваться в основном за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии. А основное снижение ожидается в Анголе.

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опек, нефть