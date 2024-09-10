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ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть - 10.09.2024, ПРАЙМ

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть

ОПЕК немного понизила прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2024 года - на 80 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 2 миллиона баррелей | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T15:03+0300

2024-09-10T15:03+0300

2024-09-10T15:03+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ОПЕК немного понизила прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2024 года - на 80 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 2 миллиона баррелей в сутки, до 104,24 миллиона, говорится в докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год пересмотрен в сторону незначительного снижения - на 80 тысяч баррелей в сутки - по сравнению с оценкой предыдущего месяца, главным образом, чтобы отразить данные, полученные с начала года. Рост мирового спроса на нефть в 2024 году теперь составляет около 2 миллионов баррелей в сутки, что значительно превышает исторический средний показатель в 1,4 миллиона баррелей в сутки, наблюдавшийся до пандемии COVID-19", - сообщается в докладе. Соответственно, организация ожидает, что мировой спрос на нефть по итогам года составит 104,24 миллиона баррелей в сутки, увеличившись со 102,21 миллиона баррелей в прошлом году, следует из приложенных таблиц. По прогнозам, показатель в странах ОЭСР увеличится примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении. А в странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть увеличится примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки за счет Китая при поддержке Индии, Ближнего Востока, других азиатских стран, а также Латинской Америки. При этом в 2025 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,7 миллиона баррелей в сутки, снизив ожидания на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем. Предполагается, что в ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в организацию, - на 1,6 миллиона.

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опек, нефть